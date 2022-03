Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de fin mars 2022

La deuxième salve de jeux vidéo de mars 2022 ajoutée au Xbox Game Pass vient d’être annoncée par Microsoft. Pour la fin du mois, la firme de Redmond apporte ainsi six titres supplémentaires à son service de jeux vidéo à la demande, dont F1 2021 ; Les Donjons de Naheulbeuk ; Weird West ; Norco ; ou encore Shredders.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de fin mars 2022

Début mars, Microsoft a notamment ajouté FAR : Changing Tides, Marvel’s Guardians of the Galaxy ou encore Young Souls au Xbox Game Pass. Désormais, nous sommes à la deuxième partie du mois, ce qui signifie qu’une seconde salve de titres pour le service vient d’être dévoilée :

17 mars : Shredders (Cloud, Xbox Series et PC) ; Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console et PC).

22 mars : Tainted Grail: Conquest (Console) ; Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console et PC).

24 mars : Norco (PC) ; F1 2021 (Console).

29 mars : Crusader Kings III (Xbox Series).

31 mars : Weird West (Cloud, Console et PC).



Dans cette liste, trois jeux vidéo sont disponibles dès leur jour de sortie dans le Xbox Game Pass : Shredders, un jeu de simulation de snowboard où vous devrez « faire les figures les plus époustouflantes qui soient et espérer décrocher une invitation à un tournoi exclusif » ; Norco, une aventure narrative en point and clic vous plongeant dans « la banlieue miteuse et les marécages industrialisés d’une Louisiane dénaturée » où votre frère vient de disparaitre suite au décès de votre mère ; et Weird West, un action-RPG dans une région de style western où Shérifs et bandits partagent leurs frontières avec des créatures fantastiques.

Outre de nouveaux jeux disponibles en mars 2022 sur le Xbox Game Pass, Microsoft est venu annoncer que les titres suivants profitaient désormais des contrôles tactiles : Among Us ; Katamari Damacy Reroll ; Lumines Remastered ; Pupperazzi ; Rubber Bandits ; Spelunky 2 ; Telling Lies ; Undungeon ; et Young Souls. Pour finir, voici les jeux qui ne seront plus disponibles sur le service à partir du 31 mars : Madden NFL 20 (Cloud, Console et PC) ; Narita Boy (Cloud, Console et PC) ; et Shadow Warrior 2 (Cloud, Console et PC).

