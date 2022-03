Autonomy Paris : le salon des mobilités durables les 16 et 17 mars 2022

Les 16 et 17 mars 2022 se tiendra le salon Autonomy Paris porte de Versailles, Pavillon 6. L’occasion de découvrir les innovations technologiques qui constitueront les moyens de transport de demain.

Le plus grand salon des mobilités s’installe à Paris pour deux jours

Après deux ans en virtuel, Autonomy Paris revient pour sa sixième édition et s’impose progressivement comme le plus important rassemblement mondial consacré aux mobilités durables. Lors de cet évènement, représentants des villes, collectivités, entreprises, start-up et innovateurs, ou encore collectifs citoyens pour les mobilités alternatives auront pour objectif de mettre en lumière les mobilités urbaines de demain.

Cet événement permet de “détecter les dernières tendances et actualités de l’industrie, rencontrer de nouveaux fournisseurs et partenaires et assister à des conférences d’experts et démonstrations de qualité”, indiquent ses organisateurs.

Au programme, on pourra assister des conférences sur l’automatisation de la mobilité, sur la ville intelligente et sur les nouvelles technologies et innovations, mais aussi sur les mobilités douces ou les transports en commun.

Autonomy : plus de 200 exposants

Plusieurs exposants présenteront en exclusivité sur le salon de nouveaux produits ou nouveaux concepts. Il y aura plusieurs espaces de rencontres avec des experts, des ateliers, des tables rondes, des animations, ainsi qu’un start-up district.

De plus, 50 véhicules légers et intermédiaires pourront être testés sur le salon, tandis que 7 véhicules électriques seront disponibles pour des tests routiers.

Le salon Autonomy Paris 2022 se tiendra à Paris Porte de Versailles les 16 et 17 mars prochain, de 9h00 à 18h00. Pour en savoir plus sur cette nouvelle édition et les différents exposants, n’hésitez pas à faire un tour sur le site d’Autonomy Paris.

En ce qui concerne le prochain Autonomy City Summit, il débutera le 5 mai 2022 et se tiendra à Berlin.