Xiaomi annonce la Watch S1 Active : une nouvelle montre connectée sportive

Le monde des montres connectées vient profiter d’une petite nouvelle : la Watch S1 Active de Xiaomi. Annoncée aux côtés des Xiaomi 12, cette déclinaison de la Watch S1 vient proposer une alternative sportive grâce à une myriade de capteurs de santé, mais aussi des performances revues à la hausse. Pour le moment, la firme chinoise a uniquement annoncé un prix en dollars pour ce modèle : 199 $.

Présentation de la Xiaomi Watch S1 Active

Début mars, le leaker Ishan Argarwal est venu partager de premiers visuels et informations concernant la prochaine montre connectée de Xiaomi, la Watch S1 Active. Finalement, la firme chinoise a officialisé ce modèle durant sa conférence du mardi 15 mars 2022.

Avec cette variante de la Watch S1, Xiaomi vient ainsi proposer un modèle taillé pour les sportifs. Pour commencer, cette nouvelle montre connectée Watch S1 Active vient proposer 117 modes de suivi de l’activité et 19 modes de suivi dédiés aux professionnels du sport (tennis, course ou encore natation). Pour un meilleur suivi de ses entrainements à l’extérieur, un système de GPS double fréquence est de la partie.

Au niveau de l’écran, la Xiaomi Watch S1 Active dispose d’une dalle AMOLED HD de 1,43 pouce. Pour la personnalisation, sachez que plus de 200 cadrans différents sont disponibles. À l’intérieur, nous retrouvons un cardiofréquencemètre ainsi qu’un capteur SpO2. Sans surprise, le suivi du sommeil est proposé par la montre. Si vous souhaitez appeler vos proches, sachez qu’un haut-parleur et un micro sont de la partie. Autres petits points à noter, l’assistant vocal Alexa est embarqué et la technologie NFC est présente. Pour finir, 12 jours d’autonomie sont annoncés.

Pour le moment, Xiaomi n’a annoncé qu’un prix en dollars pour cette montre connectée : 199 $. La date de lancement est de son côté inconnue. Côté coloris, le boitier sera proposé en blanc, noir et bleu, alors que les bracelets en caoutchouc auront droit à du blanc, noir, jaune, vert, bleu et rouge.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Mi Band 7 : Xiaomi compte proposer un tracker plus grand et plus puissant !