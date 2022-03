Watch S1 Active : Xiaomi va lancer une montre connectée pour les baroudeurs

La Xiaomi Watch S1 a été annoncée fin 2021 aux côtés de la série Xiaomi 12. Maintenant, Xiaomi s’apprêterait à lancer une nouvelle variante : la Watch S1 Active. Le site 91Mobile vient en effet de dévoiler des visuels 3D du leaker Ishan Agarwal à propos de cette montre connectée. Elle reprendrait notamment les fonctions de la Watch S1, mais avec un design destiné aux sportifs.

Le design de la Watch S1 Active de Xiaomi se dévoile

Pour commencer, la montre Xiaomi Watch S1 Active de Xiaomi change de design avec une forme plus hexagonal. De plus, les deux boutons sur le côté sont maintenant plus bas et avec des bords biseautés. Il y a aussi une section surélevée entre eux, tout cela pour minimiser les risques d’appuis accidentels par un bouton accroché à votre manche ou votre poignet.

Naturellement, les bracelets en cuir ont disparu, laissant place à des bracelets en silicone (modifiables). Les boutons sont « Home » et « Sport » du côté droit. Sur le côté gauche de la montre, nous retrouvons deux autres boutons : « Active » et « Outdoors ».

La montre Watch S1 originale dispose d’un cadre en acier inoxydable, d’un écran en verre saphir et d’une résistance à l’eau de 5 ATM. On ne sait pas encore comment la Xiaomi Watch S1 Active s’appuiera sur cela pour offrir plus de durabilité.

La Xiaomi Watch S1 Active sera disponible en trois coloris à sa sortie : blanc, bleu ou noir. On en ignore encore les caractéristiques techniques en dehors de son écran rond. Elle devrait néanmoins s’appuyer sur les caractéristiques de la Watch S1 originelle. Celle-ci embarquait un écran AMOLED de 1,43 pouce de diamètre avec une définition de 466 x 466 pixels et une batterie de 470 mAh.

Selon les informations de 91mobiles, cette nouvelle Xiaomi Watch S1 Active devrait être lancée dans le commerce à l’occasion du lancement international de la gamme Xiaomi 12. Selon PriceBaba, ce lancement serait prévu dans un peu plus d’une semaine, le 15 mars.