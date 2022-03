Un forfait mobile 80 Go à 8,99 € par mois, c’est l’offre du moment !

Envie de faire quelques économies sur son forfait mobile ? C’est l’heure de changer d’opérateur. Cdiscount Mobile propose en effet une superbe offre en ce moment : 80 Go de données mobiles pour 8,99 € par mois, même après un an d’abonnement. Attention, cette série limitée n’est disponible à la souscription que jusqu’au 7 mars 2022.

Cdiscount Mobile propose le meilleur forfait du moment

Parfois, baisser la facture de son forfait mobile impacte fortement l’enveloppe de données mobiles. Cependant, certains opérateurs proposent des solutions sans engagement à petit prix n’impactant pas cet aspect important, à l’ère où être connecté à internet est très important. Cdiscount Mobile dispose d’ailleurs d’une offre très intéressante en ce moment.

Le forfait mobile de l’opérateur virtuel vient en effet proposer 80 Go de données mobiles en 4G. Une quantité largement suffisante pour profiter d’internet durant tout un mois : navigation internet, mails, jeu en ligne, streaming audio et vidéo… En plus de cela, 10 Go sont disponibles à l’étranger (EU et DOM), tout comme les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine (+ EU et DOM).

Tout cela est proposé à un prix défiant toute concurrence : 8,99 € par mois, même après un an. Ce forfait sans engagement de Cdiscount Mobile peut uniquement être souscrit jusqu’au 7 mars 2022 inclus. Ne tardez donc pas trop à saisir cette offre !

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.