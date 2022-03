Xiaomi annonce les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X en Europe : fiche technique, prix, date de sortie…

Cela fait maintenant plusieurs mois que Xiaomi a annoncé les Xiaomi 12 et 12 Pro en Chine. Bonne nouvelle, les versions internationales de ses smartphones viennent d’être annoncées. La marque chinoise est ainsi venue faire le point sur les caractéristiques techniques de ces smartphones, mais aussi dévoiler les prix de ces modèles (juste en dollars pour le moment). Pour les dates de sortie en Europe, il faudra encore un peu patienter… À noter, un troisième modèle plus abordable a été annoncé pour cette gamme : le Xiaomi 12X.

Les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X arrivent en Europe

Xiaomi continue d’appliquer sa stratégie habituelle, une première annonce de ses smartphones en Chine, puis une deuxième quelques mois plus tard pour le marché international. Vous l’aurez donc compris, nous parlons désormais de l’arrivée des derniers modèles haut de gamme du constructeur chinois en Europe. Annoncés le 28 décembre 2022 en Chine, les Xiaomi 12, 12 Pro et 12X tendent maintenant à être commercialisés sur le vieux continent.

Commençons les présentations. Avant toute chose, les Xiaomi 12 et 12X profitent de plusieurs similitudes : un écran AMOLED de 6,28 pouces FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz ; un verre de protection Gorilla Glass Victure ; un capteur d’empreintes digitales sous l’écran ; haut-parleurs stéréo Harman Kardon ; batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 67 W ; un module photo avec capteur principal Sony IMX766 de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un macro de 5 Mpx ; et une caméra selfie de 32 Mpx. Deux différentes demeurent entre les Xiaomi 12 et 12 X : le processeur (Snapdragon 8 Gen 1 contre Snapdragon 870) et la change sans fil 50 W (uniquement sur le Xiaomi 12).

De son côté, le Xiaomi 12 Pro vient profiter de plusieurs changements de tailles par rapport au reste de la gamme : une batterie plus grande (4 600 mAh) avec charge rapide 120 W, charge sans fil 50 W et inversée 10 W ; une dalle AMOLED LTPO 2.0 de 6,73 pouces avec taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz et définition 2K (3200 x 1400 pixels) ; un module photo avec capteur principal Sony IMX707 de 50 Mpx, un ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 Mpx et un téléobjectif Samsung JN1 de 50 Mpx avec zoom optique 2x ; ainsi qu’une caméra selfie de 32 Mpx.

Pour le moment, Xiaomi n’a dévoilé que des prix en dollars pour cette nouvelle gamme de smartphones :

Xiaomi 12X : 649 dollars (environ 590 €) ;

: 649 dollars (environ 590 €) ; Xiaomi 12 : 749 dollars (environ 680 €) ;

: 749 dollars (environ 680 €) ; Xiaomi 12 Pro : 999 dollars (environ 910 €) ;

Ces prix concernent uniquement la déclinaison 8/256 Go. Il est à noter qu’une version 12/256 Go est aussi prévue. Les tarifs en euros ainsi qu’une date de sortie précise pour les smartphones de la gamme Xiaomi 12 en Europe sont attendus dans les prochains jours.