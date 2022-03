Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung dit adieu au Z, voici pourquoi !

Les gammes de smartphones de Samsung se basent sur une nomenclature lettrée. Les Galaxy « S » pour le haut de gamme, Galaxy « A » pour l’entrée et le milieu de gamme et les Galaxy « Z » pour les modèles pliables. Cependant, cette dernière appellation devrait disparaitre. En effet, la firme sud-coréenne aurait décidé de supprimer la lettre Z pour des raisons géopolitiques, plus précisément à cause du conflit russo-ukrainien.

La fin des Galaxy Z chez Samsung

Riche d’un leadership incontestable sur le marché des smartphones pliables, les Galaxy Z, Samsung sera prêt à revoir sa nomenclature. Android Police vient en effet de dévoiler que la firme sud-coréenne commençait à abandonner la lettre Z utilisée pour la gamme. Cette révélation fait suite au renommage des derniers modèles en Galaxy Fold 3 et Galaxy Flip 3 dans certains pays européens, tels que l’Estonie et la Lettonie. Cela irait encore plus loin, étant donné que Samsung aurait commencé à imprimer les boites des modèles vendus dans ces régions dénués de toute lettre Z.

Ce début de bannissement du Z pour les modèles pliables de Samsung n’est pas anodin. En effet, cette lettre est utilisée depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes sur les véhicules et matériels utilisés. Outre le fait d’être un signe distinctif pour reconnaitre leurs équipements, notamment car les soldats ukrainiens disposent aussi de matériel russe, la lettre Z est reprise à de multiples reprises à des fins de propagande pro-invasion. La nomenclature Z aurait ainsi été enlevée par Samsung afin d’éviter tout malentendu.

Pour l’instant, ce changement reste limité aux pays baltes et quelques pays de l’Europe de l’Est, soit des régions proches géographiquement du conflit et craignant l’expansionnisme russe. Nous ne savons cependant pas si la disparition de la lettre Z des smartphones Galaxy pliables est vouée à s’élargir à plus de régions dans le monde.

