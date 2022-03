Dyson lance Zone, le premier casque audio couplé à un purificateur d’air

Le monde des nouvelles technologies vient encore faire sourire avec des innovations les plus atypiques les unes que les autres. La dernière en date est le Dyson Zone, un tout nouveau casque audio 2-en-1. Outre le fait d’être un dispositif audio classique permettant d’écouter de la musique et de profiter d’une technologie de réduction de bruit, ce produit est le premier à intégrer… un purificateur d’air.

Un casque audio purificateur d’air ? Voici le Dyson Zone !

Dyson Zone est le premier casque audio à réduction de bruit active de l’entreprise anglaise spécialisée dans les produits électroménagers (aspirateurs à séparation cyclonique sans sac, purificateurs d’air, ventilateurs, sèche-cheveux, sèche-mains…). Cependant, l’entreprise a souhaité jouer sur l’innovation au lieu de proposer un simple dispositif audio. En effet, un purificateur d’air est intégré au produit.

Avant de parler de cette innovation, parlons de la partie audio du Dyson Zone. Le casque est assez classique avec une technologie de réduction de bruit active (ANC) des sons ambiants. Trois modes sont de la partie : un premier avec l’ANC activée (mode isolation) ; un second s’activant lorsque le purificateur d’air est abaissé (mode conversation) afin de restituer les dires de votre interlocuteur ; un troisième pour rester alerte des bruits urbains (mode transparence). Rechargeable en USB-C, le casque peut informer l’utilisateur sur la qualité de l’air grâce à l’application Dyson Link.

Connu principalement pour ses aspirateurs, Dyson est aussi réputé pour ses purificateurs d’air. Le Dyson Zone profite ainsi de cette expertise. Le casque profite ainsi d’un purificateur d’air avec des filtres permettant d’éliminer 99 % des particules fines (jusqu’à 0,1 micron) et une couche de carbone enrichie en potassium permet de capture les gaz. Face à la pandémie de Covid-19, Dyson inclut un accessoire nommé « masque communautaire » permettant de créer un joint plus étanche autour du nez et de la bouche lorsque le purificateur d’air est activé. Une option avec masque FFP2 est aussi proposée pour ce produit afin de protéger contre les particules en suspension dans l’air.

Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé pour le Dyson Zone. L’entreprise a cependant précisé que ce premier casque audio avec purificateur d’air sera disponible à partir de l’automne 2022.