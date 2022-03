Vivo X Fold : le nouveau concurrent des Galaxy Z Fold de Samsung arrive le 11 avril 2022

Samsung n’a qu’à bien se tenir. En effet, Vivo s’apprête à s’attaquer au Galaxy Z Fold avec un nouveau smartphone pliable : le Vivo X Fold. Une conférence de présentation chinoise aura en effet lieu le 11 avril 2022. En attendant cette date fatidique, une fuite est venue partager les principales caractéristiques techniques de ce modèle.

La fiche technique du Vivo X Fold déjà connue

Le monde des smartphones pliables est encore assez timide. Outre Samsung qui réitère maintenant l’exploit chaque année, seuls le Honor Magic V et le Oppo Find N sont venus concurrencer sérieusement la gamme Galaxy Z Fold dernièrement. Désormais, Vivo compte bien se frotter à la firme sud-coréenne. La marque chinoise vient en effet d’officialiser en début de semaine l’arrivée d’une conférence de présentation le 11 avril 2022 pour son premier modèle pliable au format livre : le Vivo X Fold.

Outre quelques vidéos promotionnelles publiées par Vivo sur le réseau social chinois Weibo, des fuites sont venues apporter plus de détails sur la fiche technique du smartphone pliable.

Pour commencer, nous apprenons que le Vivo X Fold sera le premier modèle à avoir droit à un taux de rafraichissement de 120 Hz sur ces deux écrans. La dalle externe OLED serait de 6,53 pouces avec une définition Full HD+, contre de l’OLED E5 avec une diagonale de plus de 7 pouces et une définition de 2K pour l’écran interne.

À l’intérieur, le smartphone pliable embarquerait un SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Au niveau de l’autonomie, une batterie de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide filaire 120 W serait de la partie. Dernier point, le module photo arrière du Vivo X Fold aurait droit à un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx, d’un téléobjectif de 12 Mpx ainsi qu’un second de 8 Mpx.

Autre petit teasing, la Vivo Pad. Une vidéo du constructeur chinois a en effet été partagée sur Weibo. Pour faire simple, le châssis s’inspire grandement de l’iPad Air et l’iPad Pro. Le module photo de son côté profiter d’un design rectangulaire renfermant un flash LED et un cercle composé de deux capteurs photo.

