Vivo V23 : le smartphone changeant de couleur grâce au soleil arrive en France

Après le Vivo Y76 5G, un nouveau milieu de gamme s’apprête à arriver en France : le Vivo 23. Avec ce nouveau modèle, la marque chinoise est venue miser sur un modèle profitant d’un atout atypique au niveau de son design. En effet, le smartphone dispose d’un dos profitant d’un revêtement pouvant changer de couleur en contact avec le soleil. Il sera disponible en magasin et en ligne dès le mois d’avril 2022, à un prix encore inconnu.

Un design atypique pour le Vivo V23

Avant d’entre dans les détails de la fiche technique, concentrons-nous sur l’élément clé du Vivo V23 : son design. En effet, ce modèle vient profiter dans son dos d’un revêtement lui permettant de changer de couleur. Dans les détails, le smartphone passe d’un coloris « Or étincelant » à une teinte bleutée turquoise lorsqu’il est en contact avec les rayons du soleil. Cette technologie propriétaire Vivo est d’ailleurs couplée à une finition antireflet en fluorine résistante aux traces de doigts.

Concernant les autres spécificités techniques, le Vivo V23 s’équipe d’une dalle AMOLED de 6,64 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraichissement 120 Hz. A l’intérieur, le smartphone profite d’un processeur MediaTek Dimensity 920 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. La batterie embarquée de 4 200 mAh est compatible avec la charge rapide filaire 44 W, permettant de recharger le smartphone à 68 % en seulement une demi-heure.

Pour finir, la partie photo se compose d’un module arrière avec capteur principal de 64 Mpx,un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2,4 Mpx ; et de deux caméras selfie, un grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Sans préciser le prix du Vivo V23, le constructeur chinois a annoncé un lancement prévu pour la mi-avril en France.

