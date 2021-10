Test – Vivo V21 5G : un très bon milieu de gamme axé sur la photo

Vivo, nouvel acteur sur le marché du smartphone français, nous avait conquis avec son Vivo X51 5G. Nous avons récemment reçu à la rédaction un nouveau smartphone de la marque, le Vivo V21 5G. Ce dernier a fait son entrée lors de l’Euro 2020, dont Vivo était partenaire. Axé milieu de gamme, le Vivo V21 5G compte bien se démarquer parmi un marché très concurrentiel, où s’affrontent des appareils très bien équipés pour des tarifs toujours plus agressifs. Ce smartphone à moins de 400 € vous intéresse ? Vous ne savez pas s’il est fait pour vous ? Réponse dans ce test !

Déballage du Vivo V21 5G

À peine arrivé sur le marché, Vivo nourrit de fortes ambitions. Le V21 a beau se placer dans le marché du milieu de gamme, dès le packaging, on se rend compte de l’attention portée par Vivo à proposer des produits travaillés et finis. Après avoir ouvert la luxueuse boîte bleue pailletée, nous retrouvons le smartphone ainsi que tous ses accessoires. Outre une notice et de la documentation, nous retrouvons des écouteurs, un câble USB A vers USB C, ainsi qu’un énorme bloc chargeur 30 W. Enfin, un adaptateur USB C vers jack 3.5 mm ravira les nostalgiques possesseurs d’écouteurs filaires.

Un design premium, une prise en main parfaite





À en juger du design, le Vivo V21 a tout d’un grand. En effet, les matériaux utilisés par le constructeur sont très nobles et les finitions dignes des plus haut de gamme. Plat des deux côtés, le smartphone arbore une façade arrière très réussie. En effet, on retrouve la présence d’un verre dépoli magnifique. Le revêtement sur notre modèle est un bleu nuit, ni mat ni brillant. Selon l’orientation de la lumière, il affiche en effet de subtils reflets bleu clair du plus bel effet.

Outre son design, le V21 impressionne surtout pour sa finesse, qui ne dépasse pas 7,3 mm.

Le V21 5G mesure 159,7 x 73,9 x 7,3 mm et pèse 176 grammes. Il se laisse donc relativement oublier dans la poche. Le bouton d’alimentation, situé sur la tranche droite possède un revêtement granuleux qui lui permet de se démarquer des boutons de volume situés juste au-dessus. Le bouton de mise en route est un peu trop bas : le pouce aura plus naturellement tendance à tomber sur le bouton de volume inférieur. En dessous on retrouve un port USB type-C, situé à côté de l’unique haut-parleur, qui malheureusement ne proposera pas de stéréo.

Ecran : AMOLED et 90 Hz, le top

À l’avant, l’écran de 6,44 pouces en Full HD+ (1080 x 2400 pixels) au format 20:9 respire la qualité. On apprécie son taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 90 Hz, qui permet de naviguer fluidement dans l’interface maison de Vivo : FunTouch OS 11.1. Lisible et proche d’Android Stock, l’interface permet de rapidement retrouver les applications les plus utilisées, mais aussi d’accéder d’un simple geste à certaines options, comme la protection anti-lumière bleue, ou encore le mode sombre.

Avec une luminosité de 520 nits (avec des pics à 700 nits), l’écran de ce smartphone reste lisible en plein soleil.

La dalle occupe environ 85 % de la surface, ce qui la classe dans la moyenne. Le capteur avant se loge dans une encoche en forme de goutte d’eau. On regrette l’absence de protection Gorilla Glass et la faible certification IP52, qui garantit seulement le contact de poussière et de gouttes d’eau.

On peut noter les très légères bordures en haut et en bas, mais très correctes pour un smartphone à moins de 400 €.

Performances : correctes pour une utilisation basique

Malheurusement, pour proposer un design aussi soigné, Vivo a dû faire des concessions pour ne pas faire flamber le prix de l’appareil. Le smartphone est équipé d’un SoC MediateK Dimensity 800 U couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Bien qu’il permette au smartphone d’être compatible 5G, n’est pas forcément le meilleur du marché. Rien de grave cependant, cette puce lui permet de s’acquitter de la majorité des tâches avec aisance.





Un score Antutu comparable au Google Pixel 5

Il obtient un score d’environ 380 000 sur Antutu, ce qui le classe légèrement au-dessus du Google Pixel 5 par exemple.

Photo : l’atout numéro 1 du Vivo V21 5G

Le Vivo V21 se destine aux jeunes. Comme les autres mobiles de cette gamme, initialement conçue pour le marché chinois, cet appareil met le paquet sur les selfies dans le but de s’adresser à la génération Snapchat et TikTok, celle qui est le plus susceptible d’utiliser la caméra frontale pour filmer en plus de prendre des photos.

Un capteur frontal atypique

Assez inhabituellement, nous allons commencer par celle-ci, car la signature de ce Vivo V21 5G est bien les selfies. Outre sa caméra avec ses 44 Mpx – très rare pour un capteur frontal, on retrouve deux flashs totalement invisibles sur les côtés du haut-parleur supérieur. Cela permet d’éclairer davantage le sujet lors d’un selfie dans des conditions lumineuses sombres.

Un triple module arrière classique

Ce V21 5G propose une configuration assez classique, composée d’un grand-angle de 64 Mpx dont l’objectif ouvre à f/1,8, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et d’un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4).

Caméra principale

Caméra ultra grand angle

Pour le capteur principal, Vivo utilise la technique du pixel-binning, qui consiste à regrouper quatre photosites en un pour obtenir plus de lumière. Par défaut, le smartphone capture des clichés en 64 mégapixels pour en faire un cliché 16 mégapixels plus lumineux.

Quant à l’ultra grand-angle, le traitement des couleurs est beaucoup plus terne qu’avec l’objectif principal.

Une expérience utilisateur à revoir

Bien que les performances photo soient au rendez-vous, c’est différent pour l’expérience utilisateur. En effet, l’application Photos s’avère très peu intuitive, et pour pousser d’un objectif à un autre par exemple. L’intelligence artificielle du mode portrait peut des fois faillir.

Comparaison entre le Vivo V21 5G (à gauche) et l’iPhone 12 Pro Max (à droite)

Charge et autonomie : la concurrence fait mieux ?

Le V21 est équipé d’une batterie de 4000 mAh. C’est dans la bonne moyenne du marché. Bien que le processeur médiathèque ne soit pas excellent pour les jeux vidéo, il se débrouille plutôt bien en ce qui concerne la gestion d’énergie. C’est vraiment bon et permet d’avoir une autonomie comprise entre une journée et une journée et demie, en fonction de l’intensité des sollicitations. En désactivant le rafraichissement à 90 Hz pour repasser à 60 Hz, on gagnera davantage d’autonomie.

Une fois la batterie vide, si vous y arrivez tant ce smartphone est endurant, vous pourrez le charger avec son chargeur de 33W. Pour atteindre les 100 %, il faudra compter aux alentours d’une heure, à quelques minutes près.

Conclusion : le Vivo V21 5G est-il fait pour vous ?

Le Vivo V21 5G est un bon smartphone milieu de gamme. Avec son design élégant et son appareil photo frontal rétroéclairé, il réussit à se démarquer dans un milieu où tout se ressemble.

À 400 euros, il s’agit d’un appareil au bon rapport qualité-prix. Si vous recherchez des performances accrues pour jouer par exemple, ce smartphone ne sera pas fait pour vous. Adepte des selfies, vous ne trouverez rien de mieux à ce prix-là. Sinon, pour une utilisation plus classique, le Vivo V21 avec sa prise en main parfaite et son autonomie très bien optimisée saura vous séduire.





