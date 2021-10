Polar Grit X Pro : une nouvelle montre connectée tout terrain

Que vous soyez sportif ou fan d’exploration et d’aventure, Polar vous accompagne et vous dédie leur nouvelle montre connectée, la Grit X Pro. Au menu une autonomie renforcée, de nouvelles fonctionnalités d’entrainements et de mesures pour aller toujours plus loin et une résistance de grade militaire (norme MIL-STD-810).

La montre de l’extrême

La nouvelle Polar Grit X Pro a été conçue dans l’extension de la politique de la marque de suivre des activités toujours plus exigeante et propose une réponse cohérente. En premier lieu en développant la résistance du produit. En effet, cette Grit X Pro se veut résistante à tout type d’environnement et de conditions météorologiques. D’une part, elle assure une résistance à l’eau certes, mais également à l’immersion jusqu’à 100 mètres. Elle embarque aussi un support de température entre -20°C et 50°C, soit de quoi vous suivre du haut de l’Everest ou dans les étendues désertiques du Sahara. Niveau autonomie, la marque nous promet une autonomie importante allant jusqu’à 40 h en suivi GPS et activités cardiaques, on pourrait même atteindre les 100h en mode économie d’énergie et jours en mode montre « basique ».

Polar Grit X Pro

Des fonctionnalités plus-ultra

Avoir des spécificités techniques, c’est bien, mais avoir des fonctionnalités utiles, c’est mieux et cette Polar Grit X Pro en a plus d’une dans son sac. Cette montre se présente comme adaptable à tous types de sorties en extérieur. De la randonnée au running en passant par le camping ou l’escalade, elle devrait vous convenir.

Pour couvrir ce cahier des charges ambitieux, Polar a ainsi intégré à sa montre des profils d’itinéraires et altimétriques, mais aussi une mesure automatique de récupération nocturne (activité pendant le sommeil) ; une assistance au ravitaillement personnalisée FuelWise ; un système de guidage en connexion avec l’application Komoot ; des fonctionnalités plus classiques comme les mesures de fréquences cardiaques ; le contrôle de la musique, etc. Enfin, cette montre garantit une précision GPS de qualité, au même titre qu’une précision dans les mesures cardiaques grâce à leurs capteurs Polar Precision Prime.

Niveau écran, on retrouve une dalle de 1,2 pouce avec une définition de 240 x 240 pixels et un mode Always On. Il est couvert par un verre saphir assurant une résistance aux chocs et aux rayures. La montre serait équipée de 5 boutons pour un poids total de 48 grammes (sans bracelet).

Chacun sa montre

La montre se décline en 2 éditions, une classique disposant de 3 couleurs et une version Titan ne disposant elle que d’une couleur. Pour la version standard disponible au prix de 499euros on a donc les couleurs: cuivre nordique, noir DLC et blanc doré. Et pour la version Titan disponible pour 100 euros de plus (599 euros) on retrouve une couleur titane faisant écho à la matière du boitier en titane aérodynamique ultrarésistant.

Polar Grit X Pro Titan verre saphir

En attendant si vous ne vous sentez pas encore assez aventureux pour craquer, mais que vous cherchez une montre connectée Polar : la Polar Ignite pourrait vous convenir !