Annoncé par Polar, la Ignite est une montre possédant des caractéristiques et un potentiel très intéressants. À mi-chemin entre la montre sportive et la montre connectée lifestyle, elle est l’une des dernières arrivées dans la gamme Polar. Par son prix, ses caractéristiques, ses choix techniques et son écran, Polar mise sur une montre bon rapport qualité prix, et vise un public large.

Les caractéristiques techniques

Nom Polar Ignite Poids 35 grammes Couleurs Noir et cuivre Tracker d’activité objectif d’activité quotidien, alerte d’inactivité, suivi d’activité journalière Notifications intelligentes Oui Etanchéité Norme ISO 22810 : étanche jusqu’à 30 mètres Bluetooth Oui GPS Galileo ou QZSS, Vitesse, distance, précision, enregistrement à la seconde. Fréquence cardiaque Oui, au poignet Autonomie (constructeur) De 17 heures (mode complet) jusqu’à 5 jours (uniquement fréquence cardiaque en continu) Profils sportifs Course à pied, cyclisme, natation en piscine, etc. Prix de lancement 199 euros

Une prise en main rapide de la Ignite

Pour atteindre son poids plume de 37 grammes, la Ignite a été dotée d’une petite batterie et d’un écran Oled. En entrainement, GPS activé, la Ignite se place sur une autonomie de 15h, donnée à 17h par le constructeur. En mode veille, l’autonomie de la Polar s’étend sur 4 jours, jusqu’à 5 jours au maximum, soit identique aux données constructeurs.

Avec le profil sportif randonnée activé, votre Polar Ignite et votre sac à dos, vous serez prêt pour plusieurs jours de marche. Son autonomie ne sera pas une limite !

La Polar Ignite dispose d’un chargeur magnétique qui se pose simplement à l’arrière de la montre. La pose est rapide et la charge peut s’effectuer sur chargeur USB (ordinateur), comme sur un chargeur secteur.

Côté ergonomie, l’écran tactile de la Polar Ignite permet de réaliser la quasi-totalité des activités. Un seul bouton se situe sur le bas du flanc gauche de la montre. Ce bouton permet d’accéder au menu depuis l’horloge, de revenir en arrière à partir des menus de la Polar, de mettre en pause / play l’activité. Rester appuyer sur l’unique bouton permet de lancer la synchronisation de la montre avec l’application Polar Flow, sur votre smartphone.

Toutes les fonctionnalités de la Polar Ignite

Pour activer les différents profils et les analyses de la Ignite, il faut utiliser le tactile de la montre ou via l’application.

Depuis l’horloge, il suffit de glisser latéralement pour faire défiler les widgets de la Polar Ignite. En partant de droite à gauche, on trouve le nombre de pas quotidien, le suivi de FC en continu, l’historique des séances sportives, l’analyse du sommeil et les conseils d’entrainement.

Glisser vers le bas permet d’afficher un volet de raccourcis. S’affiche le niveau de charge de la batterie, le mode alarme, le mode verrouillage, le mode « ne pas déranger » et le mode avion. Pour afficher le volet des notifications du smartphone sur l’Ignite, il suffit de glisser du bas vers le haut.

À partir d’un menu, ou d’un profil sportif, glisser sur l’écran permet de faire défiler les éléments. Une simple touche sur l’écran permet de valider une action ou d’entrer dans un menu. Dans celui-ci se trouve le mode « démarrer entrainement » permettant d’accéder aux profils sportifs. Ensuite, le mode « serene », les exercices de respiration, le « chrono », le « test fitness, affichant la VO2 Max. et les « réglages », permettant d’accéder aux réglages et aux options de la montre.

Les fonctions sportives

Polar Ignite – Le mode vélo d’intérieur

La configuration des profils sportifs est très simple. Vous pouvez démarrer une activité via la montre ou par l’application Polar Flow. Les options des profils sportifs sont à configurer directement via l’application ou sur la page web. Impossible de configurer via la montre, c’est dommage.

Vous pourrez configurer les pages de données qui s’afficheront directement sur la montre lors de l’activité sportive. Entre une et dix pages seront disponibles, et chacune pourra accueillir entre un et quatre champs de données (FC, allure, vitesse, temps, de puissance, etc.). Vous pourrez décider d’activer les zones de fréquence cardiaque, d’allure ou de puissance. Ainsi que la vibration à chaque tour automatique définie, et pour finir, les pauses automatiques.

Une configuration simple de la Polar Ignite avec le profil course à pied

En cette période de confinement, l’utilisation de la montre pour des sports en extérieur devient difficile. Polar Ignite propose de nombreux sports en intérieur, comme le vélo d’intérieur. Il en manque quelques-uns, mais la majorité des sports d’intérieur et d’extérieur sont présents.

Course à pied

Pour ce qui est du profil, course à pied, la Ignite emporte les données basiques. La FC, l’allure, la distance, la durée d’entrainement, et la cadence au poignet. Toutefois, la Polar Ignite n’affichera pas la puissance en course à pied. Vous pourrez néanmoins configurer les entrainements en fractionnés.

La Polar Ignite ne propose pas la gestion de la musique. Vous ne pourrez pas connecter des écouteurs sportifs.

Cyclisme

Pour le profil cyclisme, la Polar Ignite reprend les fonctions basiques. Les données GPS, la vitesse et la distance, la FC, etc. Toutefois, vous ne pourrez pas coupler la montre à un capteur de puissance. Vraiment dommage pour l’activité cyclisme. La deuxième limite s’apparente à l’absence d’un altimètre barométrique, ce qui rend la précision de l’altitude plus faible.

Piscine et nage libre

La séance en piscine s’effectue via le profil natation en piscine. Avant l’utilisation, il faut configurer la longueur du bassin. Les capteurs de la Polar Ignite permettent de décompter le nombre de longueurs effectuées. La précision n’est pas fameuse, elle est même imprécise. Encore un point négatif.

Il faut aussi verrouiller l’écran tactile via le volet déroulant. La Polar Ignite est dotée de la fonction détection des phases de nage et de repos, ce qui facilite l’utilisation.

Concernant les autres profils sportifs, vous pourrez configurer tous les profils que propose l’application Polar Flow directement sur la montre. Néanmoins, deux profils, multisport et triathlon, ne sont pas utilisables sur la Polar Ignite.

Les fonctions de suivi de la Ignite

Le suivi de sommeil est une fonctionnalité très importante pour nombre de sportifs. On ne le répétera jamais assez, le sommeil est primordial. Avec la Polar Ignite, vous obtiendrez de nombreuses informations sur votre sommeil.

La fonctionnalité Nightly Recharge enregistre votre sommeil. Après synchronisation, manuelle, chaque matin, vous saurez comment s’est passée votre nuit. Vous pourrez noter votre sommeil grâce à un smiley, et consulter les plages de sommeils. Sommeil léger, profond, paradoxal et les interruptions.

La fonctionnalité rend une note sur chaque élément de votre sommeil. Vous saurez que vos données sont dans la moyenne, et Polar vous donnera des conseils pour augmenter ou diminuer ce pourcentage.





Un résumé par semaine, et par jour est disponible. Vous pourrez accéder aux plages horaires et à votre rythme de sommeil.

Via l’application Polar Flow : Nightly Recharge

Lors du coucher, la Polar Ignite proposera la fonction Serene. Via l’écran de la montre et des vibrations, un exercice de respiration sera mis en place. Il permet de vous détendre et de faciliter l’endormissement.

L’entraîneur personnalisé de la Polar Ignite et la consultation des entraînements

Les résultats du Nightly Recharge sont utilisés par la fonction Fit Spark. La Polar Ignite vous proposera des séances adaptées à vos données de sommeil et de Body Power. Fit Spark analyse les données de sommeil, les activités physiques, les données physiques en général (nombre de pas et la FC) ainsi que les séances de sports effectuées.

De ces données, la fonction Fit Spark vous proposera un programme d’entrainement quotidien sur mesure. Vous aurez le choix entre des séances de musculation pour améliorer votre force, de cardio pour travailler l’endurance aérobie, et de mobilité.

Dès la fin de l’entrainement et après avoir enregistré l’activité sur la Ignite, vous pourrez la consulter via l’application. Polar Flow vous affichera de nombreuses données, et vous proposera l’analyse de cette activité.

Par exemple, en mode course à pied, vous aurez les données affichées sur la montre, les zones de FC, ainsi que le parcours sur une carte. Parfait pour partager ses séances sur les réseaux sociaux ou à ses amis.

Conclusion : Polar Ignite

La Polar Ignite est une montre adaptée aussi bien aux amateurs qu’aux sportifs professionnels. Elle offre de nombreux atouts et permet de prendre conscience de ses performances. Mieux comprendre son rythme naturel et son corps. Elle affiche clairement vos performances sportives et vos données corporelles. Vous pourrez visualiser en temps réel des données disparates sur votre condition physique, votre Body Power, FC, etc. Elle vous accompagnera aussi lors de vos temps de pauses, votre récupération, avec un suivi optimal.

La Polar Ignite est une montre sportive. Néanmoins, elle présente des limites dans les profils sportifs de nage en piscine ou en eau libre. Et elle manque d’association avec des accessoires, surtout pour le cyclisme et la course à pied. On notera aussi l’absence de contrôle de la musique, et de widgets météo.

Polar Ignite 199€ 7.9 L'autonomie 9.0/10

















Finition 8.0/10

















Ergonomie 8.0/10

















Fonctionnalité 7.5/10

















Précision 7.0/10

















Application Polar Flow 8.0/10

















Points positifs L'autonomie élevée

Les finitions cuivrées et noires

Format compact couplé à un poids léger

L'ergonomie avec l'écran tactile

Fonctionnalités assez complètes Points négatifs Absence de configuration via la montre

Les contours de l'écran sont visibles

L'activation fastidieuse de l'écran

Manque de précision lors des séances natations.

Absence de contrôle de musique et de widget météo