Cyberpunk 2077 : Microsoft rembourse les joueurs Xbox

Face à une vague de déception de la part des joueurs, Xbox accepte de rembourser le jeu Cyberpunk 2077. Une nouvelle qui va en ravir plus d’un étant donné la qualité du jeu sur les consoles les plus anciennes de la marque.

Le 10 décembre dernier, Cyberpunk 2077 était enfin disponible. Un jeu attendu par un grand nombre de fans de l’éditeur CD Projekt Red. Le studio a notamment développé l’univers des livres The Witcher en jeu vidéo. Cependant, tout ne s’est pas bien passé pour l’éditeur. En effet, les bugs sont omniprésents et la qualité graphique des anciennes générations de consoles est très décevante. Face à ce constat, plusieurs de joueurs sont déçus et souhaite un remboursement. Aujourd’hui, Microsoft leur répond en proposant un remboursement.

Microsoft facilite le remboursement des joueurs Xbox déçus par Cyberpunk 2077

Plus tôt dans la semaine, Sony a réagi face à la déception des joueurs PS4 et PS5 sur Cyberpunk 2077. La firme a notamment lancé une campagne de remboursement et supprimé le jeu de son magasin numérique.

Microsoft s’est désormais exprimé ce samedi 19 septembre : « Cyberpunk 2077 : pour nous assurer que chacun ait l’expérience attendue sur Xbox, nous modifions notre politique de remboursement pour offrir un remboursement total à celles et ceux qui ont acheté une copie numérique de Cyberpunk 2077 sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre ». Il est ainsi possible de demander une de remboursement de son jeu Xbox à partir d’une page dédiée.

Cependant, la firme de Redmond n’a pas souhaité retirer le jeu vidéo du Microsoft Store. Un avertissement est tout de même désormais présent sur la page du jeu « Les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performances lorsqu’ils jouent à ce jeu sur les consoles Xbox One jusqu’à ce que ce jeu soit mis à jour ».

Il est tout de même à noter que CD Projekt n’a pour le moment pas annoncé d’améliorations graphiques pour les Xbox One et PS4, uniquement des corrections de bugs. Pour plus d’informations sur la réaction de l’éditeur, rendez-vous sur cet article.