Comment devenir riche grâce à la PS5, la solution 2020

La dernière console de Sony fait tourner les têtes, au point que certains sont prêts à dépenser le double pour obtenir la PS5. C’est ce qu’a bien compris un jeune américain de 22 ans. Grâce à de simples bots, il a pu s’accaparer 221 machines (110 digital édition et 111 avec le lecteur physique). Le tout pour un prix de 99.500 dollars américains, soit environ 83.200 euros.

PS5 : Shut up and take my money

Les acheteurs étant prêts à tout pour obtenir la précieuse machine et certains l’ont bien compris. L’auteur de ce coup d’éclat rapporté par les journalistes du Business Insider est coutumier du fait. Il a déjà réalisé plusieurs opérations similaires avec des produits de forte demande. C’est d’ailleurs ce qu’il lui a permis de financer cet achat de masse de PS5.

À l’aide de ses bots, il a pu se positionner sur plusieurs sites marchands en même temps et passer une multitude d’ordres d’achat à la vitesse de l’éclair. Même si la méthode est plus que discutable, elle n’a rien d’illégal. Si on compte que les acheteurs compulsifs de PS5 sont capables de payer deux fois le prix. Notre ingénieux américain pourrait empocher près de 150.000€ si on opération aboutie. Au 27 novembre, l’opération d’achat vente, lui aurait déjà fait gagner environ 30.000€. Mais il doit encore vendre encore de nombreuses PS5 pour réussir à récupérer sa mise initiale.

Cette technique possède bien une part de risque. Il est très peu probable qu’ il y ait quand même peu de chance que Mark F revende ses consoles moins chères que dans le commerce. Étant donné qu’elles sont en rupture de stock partout. Il peut donc naturellement envisager un bénéfice très intéressant.



Décidément, cette sortie de console aura fait couler beaucoup d’encre. Entre les commandes internet remplacées par de la nourriture pour animaux. Les entrepôts attaqués pour dévaliser plusieurs palettes, etc. Il est temps que Sony puisse faire face à la demande pour calmer tout ça.

