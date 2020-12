Les Global Media Awards du MIK 2020 en ligne

Publicité

L’exposition en ligne Made in Korea & Made by Korea MIK 2020 Season Off, organisée pour promouvoir les entreprises coréennes dans le monde, s’est tenue le 8 décembre via ZOOM. Des awards par les medias internationaux ont été distribués.

Les résultats des Awards des médias sont les suivants

Geekazine (USA) : Awesomepia

LeCafeduGeek (France) LiBEST

Vietnamplus (Vietnam) : Wellmarker Bio

SINA (Chine) : J2C

SVPRESSA.RU (Russie) : BA Energy

Myfatpocket (Singapour) : Linkoptics

IT DONGA ( Corée) : THE.WAVE.TALK

AVING NEWS (Corée) : Geniesoft

Le Made in Korea & Made by Korea MIK 2020 Season Off Online Exhibition est organisé par AVING NEWS. Le partenaire média de plus de 100 salons, dont le MWC et l’IFA, qui a établi un réseau mondial d’information avec de grandes sociétés de médias dans 54 pays. Cette fois, huit médias ont participé pour faire connaître les participants au monde.

Les participants comprennent des organisations telles que l’Institut coréen de développement de l’industrie de la santé (KHIDI), l’Agence de promotion de l’industrie de l’information et de la culture de Gwangju (GITCT), l’Agence de promotion de l’industrie de l’information et de la culture de Daejeon (DICIA), Seoul Startup Hub Seongsu et Twosun Campus, et 24 entreprises de l’informatique, industrie de la bio, de la santé et des contenus en Corée.

L’événement MIK 2020 s’est déroulé ainsi

Performance Performance d’ouverture (Jeffrey Powers, Geekazine des médias américains)

Keynote d’ouverture (Kidai Kim, éditeur de AVING NEWS)

Séminaires Kidai Kim, éditeur de AVING NEWS – L’ère post-COVID! Transformation numérique Kang Jun-hwan, PDG de Stepinto.City – Entrée sur le marché américain, écosystème d’investissement et d’affaires Lee Hyeon-gyu, directeur de Nanuhm Angels – Entrée sur le marché vietnamien et l’écosystème d’investissement

Global Media Awards (huit médias en choisissent un chacun).

Dans l’ère post-COVID, ce projet global présente une nouvelle direction pour les entreprises. Ce « salon » en ligne est un lieu où les médias mondiaux participent et rencontrent les grandes entreprises coréennes. Et on s’attend à ce qu’il fournisse la base d’une entrée à l’étranger pour les entreprises coréennes.

