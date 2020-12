RED by SFR lance un forfait parfait pour les fêtes de Noël

Publicité

Envie de changer de forfait mobile avant Noël ? RED by SFR a une offre parfaite pour les gros consommateurs de données mobiles. En effet, l’opérateur vient de lancer pour seulement quelques jours un forfait 200 Go à 15 euros par mois.

🎅 Obtenez 200 Go de données mobiles grâce au forfait RED by SFR

Qui dit fêtes de fin d’année, dit promotions exceptionnelles. Pour l’occasion RED by SFR propose un forfait mobile 200 Go pour un prix attractif de 15 euros par mois. Une quantité de données idéale pour discuter des heures en visioconférence durant les fêtes de Noël ou du Nouvel An.

🎄 L’offre de Noël en détail

Au lieu de faire pleuvoir de la neige, RED by SFR a décidé de faire pleuvoir des gigas. En effet, avec 200 Go de données mobiles, vous allez en avoir pour un moment de navigation internet, de streaming sur Netflix ou Spotify, d’appels vidéo… En plus de ça, les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM. Dans ces régions de l’étranger, sachez que vous disposerez de 15 Go de data.

Le prix de cette offre sans engagement de Noël est de 15 euros par mois, au lieu de 25 euros par mois. Bonne nouvelle sur la durée, sachez que le forfait mobile ne doublera pas de prix après la première année.

Mini FAQ – RED by SFR

📝 Des frais supplémentaires sont-ils facturés ?

Comme chez tous les opérateurs, des frais supplémentaires sont applicables vis-à-vis de la nouvelle carte SIM triple découpe. RED by SFR facture ainsi le même prix que tout le monde : 10 euros.

📞 Puis-je garder mon ancien numéro de téléphone ?

Oui ! Il faut de renseigner lors de votre souscription le numéro RIO. Si vous ne le connaissez pas, sachez qu’il suffit d’appeler le 3179. Après cet appel, vous recevrez par SMS le numéro RIO.

