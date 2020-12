Nouveautés Netflix à voir : Home For Christmas, Le Blues de Ma Rainey, Tiny Pretty Things…

Publicité

Besoin de trouver un contenu à regarder durant le week-end ? Découvrez les nouveautés Netflix à voir de la semaine numéro 51 de 2020* dans notre article. Au programme cette semaine : un film plein de musicalité avec Le Blues de Ma Rainey, la suite de la série de Noël Home For Christmas, la triste mort d’une danseuse dans Tiny Pretty Things et une doublure qui prend la place d’une star dans Le Beau Rôle.

Nouveautés Netflix : les films et séries de la semaine à voir

Tiny Pretty Things

Adapté du roman de Sony Charaipotra et Dhonielle Clayton, Tiny Pretty Things est une série mêlant danse, romance et thriller. Le début de l’histoire commence lorsqu’une danseuse de la compagnie City Works Ballet meurt assassinée. Neveah, une danseuse de l’école de danse Archer School Of Ballet va alors la remplacer.

Un Noël en Californie

Comment passer à côté d’un petit film de Noël pendant la période des fêtes ? Un riche et jeune homme va partir en Californie pour acquérir un terrain au nom de son entreprise. Vous vous en doutez, romantisme et comédie sont au programme de cette nouveauté Netflix à voir absolument accompagnée d’un chocolat chaud sous un plaid.

Home For Christmas – Saison 2

La série Norvégienne Home For Chistmas est de retour pour une saison 2. Dans la première saison, on découvrait l’histoire de Johanne, une jeune célibataire ayant annoncé à sa famille qu’elle avait rencontré quelqu’un et qu’elle le présenterait à tout le monde pour Noël. On suit donc ses mésaventures jusqu’au moment du réveillon.

Publicité

Le Beau Rôle

Pour faire simple et rapide, une doublure prend la place d’une célébrité blasée par sa vie et son métier. On retrouve dans ce nouveau film Netflix Ellie Kemper, actrice principale de Unbreakable Kimmy Schmidt, ainsi que Drew Barrymore notamment connu pour son rôle dans Santa Clarita Diet.

Le Blues de Ma Rainey

Finissons cette sélection avec un film de haute voltige : Le Blues de Ma Rainey. Dans cette interprétation cinématographique de la pièce de théâtre de 1982, nous suivons la chanteuse Ma Rainey ainsi que sa troupe de musiciens. Caprices de star, musiciens passionnés et avares de succès et musique blues seront de la partie. Cette œuvre comprend d’ailleurs la dernière apparition de l’acteur Chadwick Boseman au cinéma. Celui-ci est malheureusement décédé d’un cancer en août dernier.

Les autres nouveautés Netflix

Song Exploder – Saison 2 : découvrez comment les plus grands hits musicaux ont été créés ;

Sweet Home – Saison 1 : une série d’horreur coréenne où des humains se transforment en monstres sauvages ;

Comment gâcher Noël : série comique où l’on apprend épisode après épisode comment Tumi a gâché le mariage de sa soeur ;

* liste de nouveautés non exhaustive

Découvrez d’autres contenus disponibles sur Netflix