Les 10 meilleures séries comiques à regarder sur Netflix

Le confinement est terminé, mais il reste toujours du temps pour une petite série en fin de journée. Après vous avoir fait découvrir 10 séries de science-fiction, voici une sélection de nos séries comiques préférées disponibles sur Netflix.

10 séries comiques à voir sur Netflix

Atypical est une comédie Netflix suivant la vie de la famille Gardner. Sam, personnage principal, est un jeune de 18 ans atteint d’autisme. Centre d’attention de la famille, et principalement de sa mère, celui-ci annonce sa volonté d’avoir une petite amie. Un geste non anodin annonçant le début de sa quête d’indépendance. Pleine d’humour et de bonnes ondes, la série montre sous tous ses angles les membres de la famille, parfois trop soucieux et impliqués dans la vie de Sam.

Santa Clara Diet

Dans la ville de Santa Clarita, Sheila et son compagnon Joel mènent une vie paisible avec leur fille Abby. Plot-twist, Sheila se transforme en zombie. Loin de l’image mortifiante, celle-ci dispose encore de toutes ses capacités psychiques, mais a le goût du sang… La jeune femme va alors devoir apprendre à contrôler ses envies de chair fraiche, avec l’aide de sa famille bien sûr.

After Life

Tony vient de perdre sa femme d’un cancer du sein. Dévasté, l’homme pense dans un premier temps à se suicider. En repensant à cette possibilité, celui-ci opte pour une option un peu plus raisonnable, mais pas des moins chaleureuse, dire et faire ce qu’il lui plait. Impacté par son comportement, son entourage va alors tout faire pour l’aider. After Life est une comédie Netflix jouant sur un humour assez sombre tout en montrant la part d’humanité qu’il existe en chaque individu.

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaires

Trois enfants, du nom de Baudelaires, deviennent orphelins suite à un incendie ayant coûté la vie à leurs parents. Rien de très comique jusque là… Cependant, tout va prendre une tournure atypique lorsque le comte Olaf va chercher à s’emparer de la fortune des enfants. En effet, l’homme va mettre en place des stratagèmes plus loufoques les uns que les autres.

Sex Education

Otis, jeune adolescent vivant avec sa mère sexothérapeute, lance secrètement une clinique de thérapie sexuelle dans son lycée avec une jeune rebelle, Maeve. La série se veut pleine d’humour, de conseils, drames et bien évidemment d’amour !

Dix pour cent

Dix pour cent raconte les péripéties de trois agents artistiques de l’agence A.S.K avec des visions totalement différentes du métier. Petite particularité, les acteurs gérés par ceux-ci sont interprétés par des figures emblématiques du cinéma français.

The Good Place

Éléonore, jeune femme égocentrique, est morte. A son réveil, celle-ci se retrouve comme par miracle au paradis. Dans un monde désormais beaucoup trop parfait, la jeune femme va tenter de devenir jour après jour une meilleure personne.

Les trois séries sitcom incontournables à voir sur Netflix

The Big Bang Theory

The Big Bang Theory met en scène quatre amis scientifiques très doués, mais aussi très geek (Leonard, Sheldon, Howard et Raj). L’humour de cette série repose sur le décalage entre la vie de geek et l’univers très studieux du monde des sciences. Comme dans toute bonne sitcom, un élément perturbateur va venir chambouler leurs vies. Celui-ci se prénomme Penny, une femme venant s’installer dans un l’appartement juste en face de chez Sheldon et Leonard.

Friends

Qui ne connait pas cette série emblématique ? Friends raconte la vie d’une bande d’amis vivant tous dans un le même immeuble. Loin d’être de première jeunesse, la série reste un grand classique intemporel et universel prônant l’amitié et l’humour bien évidemment. 10 saisons sont disponibles et reflètent le quotidien des 6 amis durant 10 années. PS: Friends est aussi un bon moyen de parfaire son anglais !

How I Met Your Mother

L’histoire débute en 2030. On y découvre un père (Ted) racontant à ses deux enfants comment il a rencontré leur mère. La série va ainsi nous faire revivre l’épopée de Ted jusqu’à cette fatidique rencontre.

Bonne séance de visionnage Netflix à tous !

