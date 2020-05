Scarlet Nexus – La télékinésie au bout des doigts

Scarlet Nexus est un Action-RPG de Bandai Namco, connu parfaitement pour avoir réalisé d’excellents jeux comme la trilogie de Dark souls ou même à court terme Cyberpunk 2077, Twin Mirror et le prochain Elden Ring. Le jeu a fait sensation lors de sa présentation à l’Inside Xbox. Nous aurons une histoire captivante dans un futur assez lointain.

À l’aube d’une ère moderne, la planète se fait envahir par des mutants nommés « The Others » ou « Les Autres » en français. Ces mutants sont à la recherche de cerveaux humains pour une hormone naturelle nommée « Psionique ». Celle-ci offre gracieusement des pouvoirs extrasensoriels à l’être humain. C’est à ce moment qu’une guerre effroyable et télékinésique surgit entre « Les Autres » et les humains. Nous serons aux manettes de Yuito Sumeragi, une bleue de la BEA (Brigade d’Élimination des Autres) qui a la véritable intention de devenir la meilleure dans sa section. Scarlet Nexus nous mènera dans une histoire de mutant et de gènes humains qui va devenir explosive.

Une équipe à la botte de Scarlet Nexus

Voilà ce que nous propose Bandai Namco dans Scarlet Nexus. Le jeu doit sortie sur Xbox Series X, Xbox One, PS4 et normalement sur PS5 et PC. Au développement, nous avons plus précisément Keita Lizuka à qui nous devons Code Vein. Nous retrouvons le même style artistique que ça soit sur Scarlet Nexus et Code Vein. Ce qui propulse le jeu en avant provient d’un bestiaire parfaitement bien réalisé sur le jeu. Nous pourrons combattre des mutants aussi différents un que l’autre. Tandis que certains seront « humanoïdes », d’autres auront des implants cybernétiques implantés au corps pour améliorer nettement leurs capacités. Scarlet Nexus qui dispose de toutes les cartes de son côté pour plaire à bon nombre d’entre vous. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des prochaines actualités du jeu et également vous communiquer au plus vite une date de sortie.