Samsung et Google travaillent à l’unisson pour le RCS

Le succès du RCS n’est plus à démontrer, il a fait ses preuves. À l’occurrence avec le nombre de téléchargements de l’application Google Messages. D’ailleurs, vous pouvez retrouver l’article en question en cliquant directement sur ce lien. En plus de ça, Google Messages est l’application native d’envoi de SMS sur les Pixel de chez Google. Néanmoins, le successeur du SMS a su faire ses preuves et maintenant il ne demande qu’à s’étendre au-delà de Google Messages. Samsung travaillerait avec Google depuis longtemps pour mettre à disposition le RCS sur tous ses modèles. Une bonne nouvelle pour les détenteurs de téléphones Samsung. Ces personnes ne seront plus obligées de télécharger l’application de Google pour pouvoir exploiter le RCS, une enjambée de plus pour le RCS, un pas de plus pour l’unification.

Pour rappel, le RCS permet comme iMessages d’Apple de faire passer les SMS par la data. Ainsi, de ne plus passer par le réseau classique. D’ailleurs, nous vous conseillons de jeter un coup d’œil aux forfaits récemment sortis. Comme par exemple, NRJ Mobile qui passe par le réseau Orange, SFR et Bougues Telecom. Le forfait de chez Free Mobile ou même Cdiscount qui utilise le réseau de NRJ Mobile donc Orange, SFR et Bouygues Telecom également.

De multiples possibilités

Cela permettra d’augmenter les possibilités d’utilisation des téléphones de chez Samsung et ainsi rattraper la course face à Apple. À l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune information sur le déploiement du RCS chez Samsung n’est acquise. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du développement ou de quelconques informations sur la sortie de la prise en charge du RCS de façon native sur l’application message de Samsung. Vous avez vu notre test du Samsung Galaxy A80 ou même celui du Samsung Note 10 ? Vous en pensez quoi de l’unification du RCS ? Avez-vous eu l’occasion de l’essayer ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire ou sur nos réseaux sociaux.