Après les encoches, les caméras pop-up, les trous, les sliders, le constructeur coréen se différencie des autres avec son Samsung Galaxy A80. Un smartphone avec des caméras pivotables. Mais outre cela, que vaut-il réellement ? Réponse dans ce test.

Caractéristiques techniques : Honorable pour cette tranche de tarif

Écran : Super AMOLED de 6.67″ / ~393 ppp / protégé par du Gorilla Glass 3 (Traitement contre les rayures)

Super AMOLED de 6.67″ / ~393 ppp / protégé par du Gorilla Glass 3 (Traitement contre les rayures) Processeur : Qualcomm Snapdragon 730 cadencé à 2.2 GHz

Qualcomm Snapdragon 730 cadencé à 2.2 GHz Mémoire Vive : 8Go

8Go Stockage : 128Go (UFS 2.0-2.1)

128Go (UFS 2.0-2.1) Capteurs Photo (motorisé) : 48 (classique) + 8 (Ultra grand angle) + capteur HQCGA (portrait) | Vidéo : UHD (60img/s uniquement en 1080P)

48 (classique) + 8 (Ultra grand angle) + capteur HQCGA (portrait) | Vidéo : UHD (60img/s uniquement en 1080P) Wifi : Oui

Oui Bluetooth : Oui, 5.0

Oui, 5.0 NFC : Oui

Oui Sécurité : Capteur d’empreintes sous l’écran

Capteur d’empreintes sous l’écran Batterie : 3700mAh compatible recharge rapide. Recharge en USB Type-C

3700mAh compatible recharge rapide. Recharge en USB Type-C Prix : ~470€

Déballage : Une surprise pour cette gamme de prix

La boîte du Samsung Galaxy A80 est assez classique, malgré cela, nous retrouvons :

Chargeur secteur USB Type-C 11V, 2.25A

Câble USB Type-C vers USB Type-C d’environ 1m

Écouteurs filaires Samsung

Éjecteur SIM

Documentation

Notez que le constructeur a fait un effort du côté de la connectique en proposant un chargeur USB Type-C et un câble adapté ce qui est assez rare sur cette tranche de prix.

Design : Agréable en main, mais sans plus

Première remarque concernant le design du Samsung Galaxy A80, le smartphone est très agréable à prendre en main ! En effet, c’est avec son dos en verre légèrement courbé qui lui donne cet aspect en main. Par la suite, un autre détail saute aux yeux, les normes de sécurité et les informations du smartphone à l’arrière sont très discrètes. Sans lumière directe, ils deviennent presque invisibles à l’œil nu. Il est de même pour le logo Samsung. De plus, l’appareil est assez léger en main malgré les 220g.

Bien évidemment, vous retrouverez en haut du smartphone les caméras qui ont la capacité de se « pivoter » lors de la prise de selfie mais nous allons revenir sur ce point plus tard dans le test. Tout cela pour dire que c’est la raison pour laquelle ces caméras sont positionnées assez haut sur le smartphone. Nous regrettons tout de même qu’il récupère assez facilement les poussières à cet endroit.

Le bouton d’alimentation est situé sur la tranche gauche de l’appareil tandis que les boutons de volume sont situés sur la droite. Enfin, sur le bas du smartphone, nous retrouvons le port USB Type-C, un haut-parleur et le port double nano SIM. Ayant de petites mains, le seul reproche que je pourrais faire est que l’écran est peut-être un peu trop « haut » à mon goût.









Écran : la qualité Samsung

L’écran du Samsung Galaxy A80 est proche de la perfection. À l’oeil nu, il est presque aussi bon que le Samsung Galaxy S10e testé précédemment. Autrement dit, un écran Super AMOLED très bien calibré d’usine avec des couleurs ni trop saturés ni trop pâles. Bien sûr, vous pouvez modifier cela dans les paramètres.

Ici, nous profitons d’une dalle de 6.7″ d’une définition de 1080 par 2400 pixels et d’une résolution de 393ppp. Aucune gêne de ce côté-là, l’image reste nette malgré la taille de l’écran.

Performances : Honorable

Côté performance, Samsung a choisi de l’équiper avec un Snapdragon 730 couplé à 8Go de mémoire vive. Dans un usage quotidien relativement modéré, nous n’avons pas constaté de lenteurs. S’ils ont lieu, ce n’est pas la faute au smartphone mais de l’application en elle-même. La grande majorité des jeux tournent sans aucun souci sur ce Samsung Galaxy A80. Pour un ordre d’idée, sur Antutu, l’appareil parvient à obtenir un score de 249127 ce qui n’est pas loin du Xiaomi Mi 9T. La gestion de la mémoire vive n’est pas mauvaise sans pour autant être extraordinaire. Bref, un bon équilibre dans l’ensemble.

Autonomie du Samsung Galaxy A80

Pour alimenter le tout, le Samsung Galaxy A80 profite d’une batterie de 3700mAh. Pas de problèmes de ce côté là également, avec un usage relativement modéré, vous pourrez tenir 1 journée et demie sans trop de soucis. Au pire des cas, vous tiendrez 1 journée complète.

La recharge de cette dernière se passe uniquement par son port USB Type-C. Par ailleurs, il profite d’une recharge rapide de 25W à l’aide du chargeur d’origine. Celui-ci fonctionne plutôt bien même s’il n’est pas au niveau que ce que le Oneplus 7T Pro peut proposer avec le Warp Charge 30T. Globalement, vous retrouverez plus de 60% de la batterie en 1H.

Logiciel : One UI et Android Pie 9.0 à bord !

Comme une grande partie des smartphones Samsung récents, vous profitez de l’interface One UI 1.0 sous Android Pie 9.0. Une interface intuitive, simple et agréable à utiliser. Malgré cela, comme sur le Samsung Galaxy S10e, nous soulignons toujours l’absence d’un enregistreur d’écran assez pratique de nos jours. Ce problème devrait être résolu avec le déploiement de One UI 2.0 et Android 10 en mars 2020 pour cet appareil. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette interface, nous en avons parlé dans le test du Samsung Galaxy S10e

Photo avec le Samsung Galaxy A80















Le Samsung Galaxy A80 dispose de trois capteurs au dos, dont un principal de 48 MP, un second de 8MP et un troisième HQVGA utilisé pour le mode Portrait.

Les photos prises avec le smartphone sont satisfaisantes dans l’ensemble. Seulement, dans certaines situations, l’appareil a tendance à donner des résultats peu naturels.

Vidéo

Les vidéos prises par le Samsung Galaxy A80 ne sont pas aussi bonnes qu’en photo. En effet, les détails ne sont pas très marqués, la stabilisation est pratiquement absente.

Conclusion

Le Samsung Galaxy A80 se positionne comme un smartphone polyvalent et le fait assez bien. Dans la mesure où l’appareil n’est ni mauvais ni excellent comme pourrait l’être le S10+. Que ce soit au niveau de l’autonomie, des performances, de l’écran ou de l’interface, il se débrouille sans problèmes particuliers. Bien évidemment, son positionnement tarifaire ne lui permet pas d’avoir des fonctions comme le rechargement sans-fil mais cela fait de lui un smartphone avec un excellent rapport qualité-prix ! Vous retrouverez ce smartphone aux alentours des 450€ chez la plupart des revendeurs français comme Amazon.