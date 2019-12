3 Jeux vidéo pour enfant et leurs parents

Les jeux vidéo n’ont pas à être le premier loisir des enfants, mais les en interdire c’est comme si nos parents nous avaient empêché de lire des BD ou de jouer à Donjon & Dragon. Alors Le Café du Geek vous donne ici 3 jeux vidéo qui plairont autant aux enfant qu’au parent et même les faire jouer ensemble ! Une belle occasion de s’amuser en famille en ce beau jour de Noël !

Mario Kart, le jeu intergénérationnel et intemporel

Mario Kart est certainement le jeu le plus familial de l’histoire du jeu vidéo. Il n’est pas rare qu’un bambin néophyte de la manette mette une belle raclée à des joueurs expérimentés.

En effet, vous pourrez mener la danse du début à la fin et pourtant perdre à la dernière seconde. Car au-delà de vos talents de pilotage, la chance est ici primordiale. Vous pouvez exploiter des raccourcis, mais surtout utiliser les bonus disséminés sur le circuit. Cela peut être une carapace de tortue verte à tirer en ligne droite ou une rouge à tête chercheuse, sans oublier les multiples taches d’encre et autres facéties dont seul Nintendo a le secret. Et c’est justement cette alliance du pilotage et de la chance qui donne tout son piment à ce titre.

Les cris de rages, de joies, les vannes ne cesseront de rythmer chaque partie. Et comme les circuits sont relativement courts, il est tout à fait possible d’enchaîner des parties sans s’en rendre compte, comme de lancer le jeu juste pour faire deux trois courses durant une dizaine de minutes. Cette action frénétique se fait des décors tous plus jolis les uns que les autres et tout aussi tortueux.

Cette version propose des circuits originaux et explore les anciennes versions afin d’en proposer des remastérisés et certains feront vibrer de nostalgie les parents gamers. Enfin, vous pouvez laisser votre enfant et ses amis jouer entre eux, comme vous joindre à eux (jusqu’à 4 joueurs) sans que cela paraisse décalé. Et soyons honnêtes, dans Mario Kart, les adultes ne sont pas toujours les plus matures.

Scénario : 0/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 5/5

Avis : 5/5

Bee Simulator – La base du jeux vidéo pour enfant

Êtes-vous prêts à entrer dans la peau d’une abeille ? Bee Simulator est un jeu original qui nous immerge dans le quotidien de cet insecte, de sa naissance à la pollinisation en passant par la fabrication du miel.

Tout cela en plein Central Park à New York, avec des habitants qui ont la fâcheuse tendance à vouloir nous écraser quand nous nous approchons trop. Nous profitons de décors mignons à souhait, servis par une technique très honorable, mais qui vise clairement un jeune public.

Vous allez donc guider votre abeille à l’aide de votre manette tout le long de sa vie trépidante. Ne laissez pas votre bambin seul. Il est possible de jouer à deux avec écran splitté pour partager toutes les actions et découvertes sur cet univers. Plus qu’un jeu vidéo, nous sommes face un ovni vidéoludique éducatif. Nous en apprenons beaucoup sur la vie des abeilles et par exemple leur importance dans le phénomène de la pollinisation. Il ne faut pas oublier que cette espèce connaît depuis quelques années une réelle menace de disparition.

En visant un public jeune, les développeurs ne proposent qu’un champ d’action limitée, un scénario un peu court et au final un contenu plutôt léger. Cela ne vous empêchera pas de passer un excellent moment avec votre enfant. Qui sera ensuite mise à profit dans le monde réel en comprenant la mécanique des abeilles et leur importance pour notre propre survie.

Scénario : 3,5/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 4/5

Avis : 4/5

PC, PS4, Xbox One, Switch

Astérix & Obélix XXL 3 : Le Menhir de Cristal

Les Gaulois réfractaires, pardon ceux qui résistent toujours et encore à l’envahisseur romain reviennent sur Switch pour une nouvelle aventure. Placé en dehors des albums BD, ce titre nous propose de visiter la contrée du Thulé, nom antique de l’Islande.

La sœur du druide Panoramix lui demande de l’aide, car César est aux portes de l’île. Nous alors voyager dans un univers en 3D très réussi, ce n’est pas le plus beau jeu du monde, mais avec le style BD assumé, il faut admettre qu’il a du charme. L’animation est plaisante et on se balade avec plaisir dans les contrées riches en couleurs et peuplées d’ennemis qui donnent le sourire.

Qui dit Astérix & Obélix, dit baston et il y’en a à foison. Toutefois, le jeu des caméras est très autoritaire et n’est pas toujours judicieux. Il n’est pas rare de ne pas voir les ennemies et de devoir taper à l’aveuglette. Bon, le pire est que cela fonctionne tout de même et ne généra pas tant que cela les enfants. En cas de besoin, Astérix gagne de la puissance avec une gorgée de potion magique et Obélix lance un Idéfix redoutablement efficace. Notre plus gros regret, c’est que les moments où nous devons affronter des Légions innombrables sont vraiment kiffantes, mais bien trop rares.

Heureusement, ce jeu ne se limite pas à taper un maximum de Romain et de pirate. Il y’a toute une série d’énigmes à résoudre. Pas très complexes, mais bien faites et qui sont à la portée des enfants, comme de leurs parents.

Ce titre n’est pas le meilleur de la saga, mais il a une certaine fraîcheur et sera rapidement adopté par les enfants. Si le jeu de caméra fixe est vraiment horripilant pour vous ou vos bambins, alors tentez Astérix & Obélix XXL 2, une version remasterisée du jeu de 2005, tout aussi amusante et là vous gérez les mouvements de caméra.

Scénario : 3,5/5

Technique : 3,5/5

Plaisir : 4/5

Avis : 4/5

PC, PS4, Xbox One, Switch

Encore plus de choix de jeux vidéo pour enfant et adultes

Et si vous avez un coté plus poétique retrouver notre article sur 3 jeux vidéo émotionnels :

Mais aussi notre petite selection de jeux vidéo de stratégie pour maitres du monde !