Playstation – La PS5 Pro, c’est pour bientôt !

Publicité

La Playstation 5 est à peine sortie que se murmure déjà la future sortie de la PS5 Pro. C’est assez amusant quand on sait que Sony a du mal à contenter tout le monde en termes de stock.

Un brevet qui dévoile la PS5 Pro ?

Après 7 ans de bons et loyaux services, la génération de consoles précédentes à laisser la place aux Xbox Series et à la PS5. L’engouement autour de la dernière née de chez Sony n’occulte pas un point important. La Xbox Series X est plus puissante, la firme nippone ferait elle un complexe d’infériorité ? Personne ne le sait, mais tout porte à croire que Sony prépare bien une PS5 Pro. C’est ce que fait penser le brevet déposé auprès de l’US Patent Office.

Le brevet indique que la société japonaise souhaite booster son modèle actuel. L’objectif est de doubler à minima les performances de l’actuelle PS5. Le brevet décrit l’évolution comme » design de CPU/GPU évolutif pour console de jeu destiné à des consoles de salon et au cloud gaming« . Ce qui pourrait laisser imaginer que Sony envisagerait d’utiliser plusieurs CPU ou GPU simultanément dans la même machine. Ainsi, chaque CPU ou GPU pourrait gérer une tache dédiée pour obtenir encore un meilleur rendu. Ou tout simplement aller récupérer des données sur un serveur distant. Cela ouvrirait la voie au « cloud gaming » et ainsi contrer encore plus Microsoft.

On s’emballe un peu, certes il ne s’agit que d’un brevet, cela ne signifie par encore officiellement qu’une PS5 pro sortira bientôt. Si on reste dans le « cycle » habituel de Sony. La gamme Pro et Slim ne devrait pas voir le jour avant au moins trois ans. Ce qui laisse le temps au modèle actuel de s’installer dans les chaumières, enfin quand il y aura du stock disponible.

Nous ne manquerons pas de suivre ce sujet PS5 Pro de près !

Publicité