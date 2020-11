PS5 : Voici les jeux boostés à la sortie de la console

Publicité

Ça y est, elle est sortie ! La Playstation 5 ou PS5 est disponible en France et elle a illuminé le quartier de l’Opéra de Paris.

Les aficionados de la marque avaient déjà pré-réservé leur exemplaire, d’autres ont essayé de la commander le jour J avec plus ou moins de succès, car la demande était grande si grande que les sites marchands ont eu du mal à ne pas tomber en panne.

Les plus heureux ont donc plus découvrir, les nouveaux jeux présents au lancement : Astro’s Playroom, Dark Souls, Spiderman Miles Morales, Dirt 5 etc.

La PS5 met un coup de boost

Un grand nombre d’entre vous ont certainement des jeux PS4 en retard et souhaite les finir avant de passer à la next-gen. La PS5 est certes rétro-compatible mais ce n’est pas tout. Elle utilise le mode boost via des patchs créés spécialement pour l’occasion pour améliorer les « anciens » jeux.



Voici la liste des jeux optimisés au lancement de la PS5 en France :

Ghost of Tsushima : 60 fps

Blood & Truth : Framerate et résolution plus élevés

Days Gone : 60 fps et 4K dynamique

Firewall : Zero Hour : résolution plus élevée

Genshin Impact : 60 fps

God of War : 60 fps en mode Performance

Rocket League : 60 fps lorsque le jeu tourne en 4K HDR

Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive, de nombreux autres jeux seront optimisés dans les prochaines semaines. Il est hautement improbable que des jeux tels que The last of us II ne soit pas amélioré graphiquement.

Même si les jeux PS4 ne sont pas encore tous upgradés sur PS5, la nouvelle technologie SSD de la console réduit fortement les temps de chargement des jeux. C’est déjà un sacré confort. Lancer une partie de Ghost of Tsushima se fait en moins d’une minute.

Publicité