Instagram : L’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité

Annoncé dans un communiqué de presse, c’est le réseau social Instagram qui dévoile sa toute nouvelle fonctionnalité << Guides >>. Étendue jusqu’à l’international, cette nouvelle fonctionnalité de story telling apportée par Instagram serait semblable au format blog. On pourrait déjà y estimer un usage prépondérant par les utilisateurs de l’application…

Au mois de mai 2O2O, une première phase de test avait eu lieu. Qui s’est révélé très convaincante, de ce fait elle fut déployée à l’échelle planétaire. Concrètement, la fonctionnalité à pour objectif d’informer les gens sur des nouveautés, comme la sortie de la nouvelle boutique “Le Café Du Geek ». Mais aussi de découvrir avec facilité les recommandations ou encore le contenu de créateurs, influenceurs, organisations, etc. Grâce à cela, il sera facile pour vous de trouver en un seul endroit les différents posts Instagram autour d’un même thème. Une fonctionnalité qui pourrait s’avérer attractive envers les utilisateurs.

De cette période difficile qu’est la crise sanitaire. Que nous vivons tous, et qui peut être difficile pour certains. Pour cela l’application à prioritairement pensée à ce que la fonctionnalité soit orientée sur le bien-être. Mais pas que. En effet, on y trouve également la sélection shopping, mode, recettes de cuisine thématiques, DIY et bien d’autres. Grâce à une similarité proche du blog, les créateurs de contenus peuvent en plus de leurs photos et de leur stories, fidéliser un peu plus leurs abonnés avec cette fonction. Et donc de permettre une étendue du savoir dans cet océan d’informations. Un peu comme le Back Market de Facebook et de ses innombrables fonctionnalités…

La fonctionnalité qui accentue le shopping

Avant de parler de la digitalisation du shopping, nous préciserons que les guides on le droit à leur propre onglet sur les profils utilisateurs. Vous pouvez également les partager via les stories et les messages directs. Grâce à la fonctionnalité, certains guides sont mis en avant dans la boutique d’Instagram. L’algorithme d’Instagram vous choisira peut-être. De ce fait, les utilisateurs peuvent découvrir des produits dont ils n’en connaissaient même pas l’existence.

Une stratégie qui pourrait mettre Instagram sur un pied d’estale…