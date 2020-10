Publicité

Le sac à dos, cet allié de tous les jours bien difficiles à trouver. Comment allier une contenance, un confort sans ressembler à un randonneur allant dormir dans la montagne ? On ne pensait pas cela possible ou du moins le sac n’allait pas être sobre. Et encore moins discret et pratique. Chrome Industries ont réussi le pari, le Yalta 3.0 est une belle surprise.

Le Yalta 3.0 conçu pour les sportifs

Chrome Industries est une marque américaine, lancée en 1996, qui a pour cible première les cyclistes. En effet, la marque désire fabriquer des équipements utiles et durables pour ceux qui roulent à vélo.

Pour cela, il faut réussir à allier résistance, confort et praticité. C’est dans cette optique que le sac Yalta 3.0 veut vous rendre le voyage facile :

Le sac a été réalisé dans un matériau de toile de voile et il est agrémenté d’une coque en nylon, ce qui le rend réellement robuste. En plus de cela, il a une très bonne imperméabilité et il est très simple à nettoyer. Le mien ne présente aucune marque d’usure et ce, même après plusieurs mois d’utilisation quotidienne.

Confort : le sac tient parfaitement sur le dos, les bretelles sont bien évidemment réglables pour que chacun puisse le porter à son aise. Elles sont matelassées et, point bonus, elles s’attachent entre elles. Ce qui permet au sac d’être bien droit. Le poids est également très bien réparti. Des mousses sont stratégiquement placées à l’arrière du sac pour permettre au dos de respirer.

Le côté pratique du sac est indéniable : le Yalta 3.0 est doté d’une panoplie de compartiments de toutes formes, tailles et utilités, dont une poche pour téléphone facile d’accès, des poches à fermetures éclairs placées à l’arrière du sac ou encore celles placées sur les côtés.

Un sac digne d’un compte de fée ?

De par sa contenance de 26L, ce sac nous fait vite penser à cette fameuse scène où Mary Poppins sort sans fin des objets de son sac à main.

Le sac est vraiment très grand, un très bon atout puisque capable de remplacer à la fois la valise de vacances, le cabas de courses et le sac de sport. Cependant, son rolltop permet de bien compacter toutes les affaires qu’il contient et de se refermer pour éviter d’être trop encombrant, ce qui apport évidemment plus de sécurité puisque le sac doit être déroulé pour que le contenu soit atteignable.

Yalta 3.0, acheter ou pas ?

Il m’est difficile de ne pas recommander le Yalta 3.0 selon moi. Mon utilisation était en adéquation avec les fonctions qu’il propose. D’un côté pouvant stocker des affaires, compartimentez certaines comme la nourriture ou le sport. C’est pourquoi c’est non seulement un sac résistant, mais également pratique et à la contenance quasi-parfaite. Le sac est disponible sur le site de BLCKCHRM au prix de 180€. Un investissement sans aucun doute, mais pas en vain.

BLCKCHRM 22X Yalta 3.0 180€ 8.7 Confort 9.0/10

















Design 8.5/10

















Praticité 10.0/10

















Qualité 10.0/10

















Prix 6.0/10

















Points positifs Sac très résistant et robuste

Confortable

Très grande contenance

Compartimenté idéalement

Compartiments pour PC et Disque dur/téléphone Points négatifs Prix un peu élevé Yalta 3.0