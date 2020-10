Facebook Dating, la nouvelle application de rencontre

Publicité

Trouver l’amour n’est pas chose facile de nos jours. Pour soutenir votre démarche, il existe différentes applications de rencontre comme Lovoo, Fruitz, Happn et le plus connu d’entre eux Tinder. D’ailleurs, vous pouvez retrouver notre dossier sur les meilleurs sites de rencontre. Mais aujourd’hui, ce n’est pas eux qui font parler mais bien Facebook Dating. Une application de rencontre basée sur les relations sérieuses (gratuite) créée par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Officiellement sorti depuis septembre 2019, disponible dans 32 pays européens, Facebook Dating fait son arrivée en France. Directement intégrée dans Facebook, l’application sera utilisée de la même manière que Messenger, facilitant ainsi son utilisation.

Pas d’inquiétude, l’application ne sera pas imposée à tous les utilisateurs du réseau social. De quoi laisser les réfractaires aux applications de rencontre tranquilles. Pour utiliser l’application, la création d’un nouveau profil en parallèle de votre profil principal devra être effectué. Reprenant ainsi vos goûts, vos groupes ou encore les évènements auxquels vous vous êtes inscrits. Ainsi cela permettra au réseau de trouver les personnes propices à votre profil. Cependant les gens pourraient être méfiants à l’égard de ce réseau dû aux problèmes des données privées qu’il y a eues auparavant avec Facebook.

Une fois inscrit à Facebook Dating, l’interface du réseau devrait être quasiment similaires à celle de ses concurrents. On swipe à gauche ou à droite pour dire si une personne nous plait ou non. Si la personne nous plait, on peut ainsi accéder à son profil nous permettant d’avoir plus d’informations sur cette personne. Point positif, la gratuité d’un menu recensent toutes les personnes qui vous ont liké. Une fonction normalement disponible que si vous vous soumettez à une offre payante. Comme pour l’application de rencontre Tinder par exemple.

Hop et c’est le match !

Ça y est ! Vous êtes l’heureux élu parmi tant d’autres. Pour se faire, le réseau Facebook Dating disposera d’un service de messagerie semblable à Messenger vous permettant ainsi de dialoguer avec la personne concernée.

Une fonctionnalité plutôt intéressante

Chaque utilisateur a le droit de choisir s’il veut ou non d’être visible par ses amis. Néanmoins grâce à Secret Crush la personne pourra désigner une liste d’amis Facebook ou Instagram avec qui elle souhaite se rapprocher. Si les deux amis se désignent, alors Facebook dévoile une compatibilité entre ses deux derniers. Mais faites attention car cela peut être à double tranchant…