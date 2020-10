Publicité

Toujours proposant des écouteurs de qualité avec un prix agressif, les Skullcandy Spoke arrivent fort. Moins de 50 euros pour ce modèle d’entrée de gamme !

Plus d’un an et demi après avoir présenté les Skullcandy Sesh, la marque américaine lance un autre modèle. Plus économique et qui promet de plaire aux fans de la marque, cette nouvelle paire trouvera sa place sous bien des sapins de Noël.

Un design classique, des écouteurs True Wireless, la possibilité d’utiliser un seul écouteur à la fois… De quoi convaincre toute personne n’ayant pas envie de passer aux True Wireless par souci de prix. Les Spoke disposent d’un bouton unique qui permet de régler le volume, de changer de chanson ou encore décrocher un appel.

Certifiés IPX4, il sera même possible de faire du sport avec. En effet, ils sont résistants à la transpiration mais aussi à la pluie et aux éclaboussures. Les Spoke disposent de 4 heures de batterie et de 14 heures supplémentaires dans le boîtier de charge. La recharge s’effectue encore malheureusement avec un port micro-USB mais pour ce prix, c’est tout de même correct. Impossible d’y retrouver un port USB-C ou une charge sans-fil.

Spoke : rien d’incroyable, mais un rapport qualité/prix décoiffant

Rien de révolutionnaire dans cette paire mais encore une fois il est compliqué de faire un aussi bon rapport qualité/prix. Sur les caractéristiques nous entendons bien, il ne reste plus qu’à les tester.

Les Skullcandy Spoke sont disponibles en noir pour le prix de 49,99€.