Publicité

Dans le monde du tout numérique, la tablette tactile devient un objet de travail et de loisir. Lenovo a bien compris l’intégration des tablettes tactiles dans nos intérieurs avec sa Lenovo Tab M10 FHD Plus et sa station d’accueil.

Caractéristiques

Nom du produit Lenovo Tab M10 FHD Plus Processeur Processeur MediaTek™ Helio P22T (8 cœurs, 8x A53 à 2,30 GHz) Système d’exploitation Android 9 Pie Taille écran 10.3″ FHD (1920 x 1200) TDDI 330nits Disque dur 32, 64 ou 128 GB eMMC RAM 2 GB ou 4 GB LPDDR4X 3200MHz Gelötet Batterie 5000 mAh – 4h en vidéo local et 6h 30 en navigation web Dimensions (H x L x P) / Poids 24,42 cm x 15,33 cm x 0,815 cm / 480 grammes Caméra Arrière : 8 Mpx, Avant : 5 Mpx Logements pour cartes Type :Nano SIM

Logements : SIM unique (Nano SIM + TF)

SD : peut-être étendue jusqu’à 256 Go

Une tablette pensée pour la maison

Dans la gamme M, Lenovo a sorti la tablette parfaitement conçue pour toute la famille. La tablette Lenovo Tab M10 FHD Plus se fondra parfaitement dans votre logement.

Design de la Tab M10

D’un beau gris acier, la tablette M10 à un toucher froid et métallique. Le design est résolument moderne. Vous ne trouverez pas un seul endroit où elle ne peut se fondre ni un seul endroit où elle ne peut pas se démarquer. Aussi discrète que surprenante, vous aurez du mal à ne pas attirer l’œil.

Un écran dans votre cuisine, c’est bien la Lenovo Tab M10 FHD Plus qui repose sur sa station d’accueil. L’assistante de tous les jours, la Tab M10 ravira les plus petits comme les plus grands.

Publicité

Affichant sur la balance un poids d’environ 500 grammes, la tablette se vante d’un écran de plus de 10.3 pouces. Suffisant pour avoir une très belle proportion corps / écran .

Le pack contient la tablette, la station d’accueil, un câble de recharge USB-C pour la tablette, et un câble station d’accueil en Mini-USB.

Écran tactile

La Lenovo Tab M10 FHD Plus possède un écran tactile fluide avec un reflet brillant. La proportion corps et écran est très bien répartie. L’écran est assez grand, mais sans rendre les bords de la tablette trop fins, ni trop gros.

L’interface des touches de la Lenovo Tab M10 FHD Plus est plutôt basique, aucun changement notoire par rapport aux autres générations.

Interface Android M10

La Lenovo Tab M10 FHD Plus est accessible aux plus jeunes, comme aux plus âgées. Simple et rapide grâce à son processeur MediaTek™ Helio P22T, elle permet un accès rapide à n’importe quelle plateforme. Vous pourrez jouer à la plus grande majorité de jeux.

La Tab M10 intègre une protection des yeux et un contrôle parental, quoi de mieux pour regarder une série sur Netflix, ou simplement lire un livre.

Quelques petits défauts, dont le système d’exploitation Android 9 Pie. Comparé à la concurrence, on s’attendait à mieux. Néanmoins, il fait le travail escompté et vous permettra d’interagir rapidement avec le reste du monde. Du côté de la luminosité, le rendu est correct, mais lors de forte lumière, l’écran brillant de la tablette devient vite illisible.

Commandes vocales

L’une des spécialités de cette Lenovo M10 est la présence du mode veille de l’Assistant Google pour faciliter l’interaction sans les mains.

Publicité

Posée sur sa station d’accueil, dans la cuisine, la tablette est un assistant de choix dans la réalisation de vos recettes. Les mains pleines de farine ne seront plus une limite à l’utilisation de Google.

L’activation de l’assistant Google permet la recherche simple et rapide. Poser une question, il vous répondra !

La tablette Lenovo tab M10 FHD mis en place sur sa station d’accueil dans la cuisine

Photo / vidéo

Une tablette n’est pas un smartphone, pour les performances photo et vidéo, on ne peut être surpris. La qualité reste correcte sans non plus être exceptionnel. La répartition des couleurs reste un peu faiblarde. Les photos ne seront pas d’une qualité exceptionnelle, à peine suffisante pour être publiée sur les réseaux sociaux.

Caméra frontale / arrière

Son

La Lenovo Tab M10 FHD Plus obtient un bon score niveau son. Elle est dotée de deux haut-parleurs, un de chaque côté de la tablette. Un son stéréo de qualité en sort. Assez correct pour ne pas être dérangé dans la lecture des films ou de vos séries. Le son de la tablette reste puissant, mais pas assez pour servir d’enceinte. Ce n’est pas non plus l’usage principal d’une tablette.

Performances de la M10

Le plus important dans une tablette, après son écran, reste ses performances.

Pour ce test, la Lenovo Tab M10 FHD Plus possède 128 GB de stockage. Elle est aussi disponible en 32 GB et en 64 GB. Attention, au moins 8 Go de stockage seront utilisés pour les logiciels de la tablette.

La Lenovo Tab M10 est équipée d’un processeur MediaTek™ Helio P22T à 8 cœurs performant. Il répondra aux besoins basiques, mais aussi aux sollicitations performantes. La Lenovo Tab M10 est accompagnée de 4 GB de Ram LPDDR4X 3200MHz Gelötet.

Lors de ce test, la tablette a été poussée à son maximum ou presque. Plusieurs applications ont été lancées en même temps, ainsi que YouTube. Ensuite, plusieurs gros jeux ont été installés et utilisés.

Pour conclure simplement, ne vous attendez pas à faire tourner de gros jeux trop longtemps sans conséquence. La tablette commencera à montrer des signes de latence voire de lags dans les jeux trop gourmands. La tablette se verra réserver un usage plutôt simpliste et basique, mais elle peut performer occasionnellement.

La station d’accueil

Lenovo a eu l’idée de coupler leur tablette avec une station d’accueil. Bonne idée, mais mauvais design et posture.

L’explication est simple, il n’y a qu’une seule position d’accueil pour la tablette. Elle est pensée pour être utilisée debout, mais pas lorsque vous être assis, la tête tire vers l’avant pour compenser l’angle de vue.

La station d’accueil de la Lenovo Tab M10 FHD Plus n’est dotée que d’une position d’accueil. Plusieurs positions auraient permis d’adapter la tablette à plusieurs utilisations. L’intégration d’une enceinte plus performante aurait aussi été un grand plus pour se démarquer de la concurrence, au détriment du prix.

La station d’accueil

Conclusion : une tablette M10

La Lenovo Tab M10 FHD Plus est une tablette polyvalente et suffisante pour une tablette classique. Il ne faut pas attendre des performances exceptionnelles ou un usage hors norme. Cela reste une tablette.

La station d’accueil de la M10 permet un usage intéressant dans une cuisine, un salon ou à côté d’un ordinateur fixe. Elle permet une mobilité, tout en s’acclimatant parfaitement à son environnement. Un design qui se fond partout, et qui plait !

Le rapport qualité/ prix reste dans la moyenne par rapport aux tablettes concurrentes. La Lenovo Tab M10 FHD Plus plaira à toute la famille, et saura répondre à toutes les demandes.

Produit disponible sur Lenovo Tab M10 FHD Plus 26,2 cm (10,3", 1920 x 1200, Full HD, IPS, Touch) Tablette PC (Octa-Core, 4 Go de RAM, 128 Go eMCP, Wi-FI, Android 9) Gris

Voir l'offre 286,79 €

Lenovo Tab M10 FHD Plus 6.5 Autonomie 8.0/10

















Performances 7.5/10

















Interface 6.5/10

















Station d'accueil 5.5/10

















Photos / vidéos 5.5/10

















Son 6.5/10

















Prix 6.0/10

















Points positifs Design

Autonomie

Interface

Performances

Station d'accueil Points négatifs Station d'accueil

Prix