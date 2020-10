Microids va vous faire gagner des millions

Publicité

Vous avez toujours être riche et gagner des millions. C’est exactement ce que vous propose Microids. Vous allez pouvoir vous enrichir…. virtuellement du moins. Le célèbre jeu télévisé Qui veut gagner des millions ? revient dans votre salon le 29 octobre sur Switch, PS4 et Xbox One et PC/Mac.

Microids, c’est votre dernier mot ?

Arrivez vous à gagner le million en gravissant la pyramide des gains et ses quinze questions ? Le jeu propose plus de 3 000 questions dont plus de 2 000 exclusives par pays. Il y a 8 thèmes divers et variés : histoire, sport, science, art et littérature, etc.

Bien entendu, les différents jokers seront de la partie pour vous aider à gagner le jackpot.

Jouez en famille

Le jeu est fait pour que vous puissiez passer de bons moments en famille ou en solo. Deux niveaux de difficulté seront disponibles :

Un mode solo « Normal »

Un mode « Enfant » proposant des questions simplifiées et spécialement adaptées aux plus jeunes

Le jeu de Microids offre également la possibilité de vous amuser avec plusieurs défis multijoueurs locaux et en ligne ! Différents modes seront disponibles:

Publicité

Dans le mode « Chacun pour soi », 4 joueurs se défient sur une série de questions : que le meilleur gagne !

Dans le mode « Chacun son tour », jouez jusqu’à 10 et répondez les uns après les autres aux questions : le premier qui se trompe est éliminé !

Le mode « Coopératif » vous permet de jouer en équipe de 4 et de répondre aux questions en vous entraidant.

Les modes sont utilisables en version « Famille », avec des questions auxquelles tout le monde pourra répondre, les petits et les grands.

Pour les compétiteurs, vous pourrez affronter jusqu’à 99 adversaires dans un mode « Battle Royale » et essayez d’atteindre la première place.



Nous vous proposerons un test du jeu de Microids dans les prochaines semaines. Restez connecté !