Vivo Y76 5G : un nouveau smartphone milieu de gamme pour la France

Le marché des smartphones continue de profiter de nouveaux modèles. En France, la marque Vivo vient d’annoncer son retour sur le secteur du milieu de gamme avec le Vivo Y76 5G. Disponible à partir du mois d’avril, le smartphone promet de bonnes performances grâce à la puce MediaTek Dimensity 700 et de la charge rapide 44 W dans un prix serré de 349 €.

Présentation du Vivo Y76 5G

Aux dernières nouvelles, Vivo a présenté en janvier lors du CES 2022 deux nouveaux smartphones : les Vivo 23 et 23 Pro. Ces derniers ne sont malheureusement disponibles qu’en Asie du Sud-est pour le moment, mais la marque a assuré qu’une arrivée en Europe était prévue « d’ici les prochains mois. »

En attendant, Vivo vient de déclarer via un communiqué de presse que le Vivo Y76 5G serait disponible à la mi-avril en France au prix de 349 € dans sa version avec 128 Go de stockage. « Bleu Aurore » et « Gris Minuit » sont les deux coloris annoncés par la marque pour ce modèle.

Dans les détails, ce nouveau smartphone vient tout d’abord profiter d’un écran de 6,8 pouces avec une définition Full HJD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement de 60 Hz. À l’intérieur, nous retrouvons la puce MediaTek Dimensity 700 5G couplée à 8 Go de RAM physique et 4 Go de RAM virtuelle (RAM étendue 2.0). Tournant sous Funtouch OS 12, le Vivo Y76 5G s’équipe d’un emplacement double-SIM et d’un lecteur d’empreintes digitales situé sur le bouton d’alimentation.

Pour la partie photo, le Vivo Y76 5G profite d’un module arrière composé d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx et de deux autres capteurs de 2 Mpx, un macro et un capteur de profondeur. Pour les selfies, une caméra frontale de 16 Mpx est de la partie. Dernier point, l’autonomie est assurée par une batterie de 4 100 mAh compatible avec la technologie de charge rapide FlashCharge 44 W. Cette dernière permettrait de recharge le smartphone de 0 à 70 % en seulement 32 minutes.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre Test – Vivo V21 5G : un très bon milieu de gamme axé sur la photo !