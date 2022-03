iOS 15.4 : l’autonomie des iPhone impactée par la mise à jour

En début de semaine, Apple est venu déployer la mise à jour iOS 15.4 sur les iPhone. Apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités, cette version a aussi causé quelques problèmes d’autonomie chez certains utilisateurs. En effet, plusieurs internautes ont souligné que la batterie de leur smartphone se déchargeait plus rapidement qu’auparavant.

Des batteries moins endurantes avec iOS 15.4

Alors que le port du masque n’est plus obligatoire en intérieur dans la plupart des lieux en France, Apple est notamment venu ajouter avec iOS 15.4 la possibilité de déverrouiller son iPhone grâce à Face ID malgré le port du masque. Malheureusement, la mise à jour est aussi venue apporter un problème de taille.

En effet, plusieurs internautes possédant des iPhone sont venus se plaindre de soucis au niveau de l’autonomie iOS 15.4 sur les réseaux sociaux*. Elle déchargerait ainsi plus rapidement les smartphones d’Apple. Cela n’est cependant pas un problème bien propre à la mise à jour. En effet, cela est assez courant que des problèmes d’autonomie apparaissent après l’installation d’une nouvelle version d’iOS.

En effet, ZDNet est venu rappeler que « l’installation d’un nouveau système d’exploitation sur un iPhone déclenche de nombreuses tâches en arrière-plan, de l’indexation au recalibrage de la batterie, et cela peut durer des heures, voire des jours. Non seulement cela consomme de l’énergie, mais le recalibrage de la batterie peut donner l’impression que la batterie se décharge plus rapidement alors qu’en fait ce n’est pas le cas.«

De ce fait, les personnes ayant installé iOS 15.4 et souffrant d’une autonomie moins bonne qu’à l’accoutumée devraient retrouver des performances « normales » dans les jours à venir.

*Quelques témoignages :