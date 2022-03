Android TV 12 bientôt disponible, les nouveautés se précisent

Outre un système d’exploitation pour smartphones et montres connectées, Google propose aussi une version d’Android pour les TV et boitiers connectés (box, stick…) : Android TV. Dans un billet de blog, la firme américaine vient d’annoncer une première developer preview pour la mise à jour Android TV 12. L’occasion pour nous d’en apprendre un peu plus sur cette version, mais aussi d’apprendre que le déploiement pour le grand public approche à grands pas.

Les détails de la developer preview d’Android TV 12

En début de semaine, Google est venu annoncer le début de la phase de developer preview d’Android TV 12. La firme américaine vient cependant d’ajouter quelques informations concernant cette mise à jour par le biais d’un billet de blog. Pour commencer, nous découvrons que la mise à jour « Android 12 commencera à apparaître sur les téléviseurs tôt cette année. » De ce fait, l’entreprise annonce qu’il est l’heure pour les développeurs de « commencer à évaluer la compatibilité de votre application » avec cette nouvelle version.

Face à cette déclaration, 9to5Mac estime cependant qu’il est encore un peu tôt pour espérer voir arriver cette version en mars 2022. Le site rappelle d’ailleurs que Google pointe du doigt l’arrivée prochaine d’Android TV 12 uniquement sur certains nouveaux modèles ou via des mises à jour dans un avenir proche, probablement « les nouveaux modèles Sony Bravia ou Hisense. » Cela pourrait en effet concerner les téléviseurs avec Google TV de Sony qui seront mis en vente à partir du 30 mars. À noter, Google n’a pas précisé pour le moment que cette mise à jour serait disponible pour le Chromecast avec Google TV.

Parmi les nouveautés ajoutées par Android TV 12, Google va proposer une interface utilisateur en 4K ; la possibilité de changer le taux de rafraichissement (24 Hz, 25 Hz ou 30 Hz) ; une mise à l’échelle du texte ; la prise en charge du HDMI CEC 2.0 ; ainsi que l’ajustement des formats HDR et du son surround.

