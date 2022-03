Withings annonce l’Agenda du sommeil, un outil pour aider à prévenir des troubles du sommeil

À l’occasion de la Journée internationale du sommeil, Withings est venu annoncer un nouveau dispositif : l’Agenda du sommeil. Grâce à cet outil, le leader de la santé connectée propose un « véritable journal qui recueille automatiquement les données du sommeil » afin de permettre aux « professionnel de santé de dresser un diagnostic des troubles du sommeil« . Il vient notamment enrichir le capteur de sommeil de grade médical à placer sous le matelas de Withings : le Sleep Analyser.

L’Agenda du sommeil de Withings

Avant de détailler son Agenda du sommeil, Withings est venu partager les résultats d’une nouvelle étude faite auprès de 12 000 personnes dans le monde afin de « détecter les différents troubles du sommeil notamment l’insomnie et les facteurs liés à ce trouble. »

Nous apprenons ainsi que 12 % des sondés « ne sont pas diagnostiqués et souffrent d’insomnie sans même le savoir« , contre 22 % d’insomniaques diagnostiqués. De ce fait, 34 % des personnes interrogées souffrent d’insomnie, soit un tiers du groupuscule. Il est ensuite souligné qu’une insomnie non-diagnostiquée peut entraîner ou aggraver des pathologies « telles que l’anxiété (33.47%), l’obésité (14,03%) ou encore le PTSD / ADHD (11,67%).«

Withings vient ensuite rappeler que le « sommeil joue un rôle prépondérant dans le fonctionnement des défenses immunitaires et du système cérébral« . De ce fait, les médecins spécialistes recommandent aux patients de noter jour après jour la qualité de leur sommeil. Cette pratique se veut cependant très « très imparfait et n’offre pas une vision scientifique de la qualité des nuits« . C’est pourquoi l’Agenda du sommeil a été élaboré par Withings.

Cette nouvelle fonctionnalité a directement été ajoutée au Sleep Analyser, un dispositif médical non invasif à placer sous le matelas qui « mesure les mouvements de la cage thoracique, la fréquence cardiaque et analyse ainsi les différentes phases de sommeil et leur durée grâce à son capteur pneumatique« . Il intègre aussi « un capteur basse fréquence permet également d’analyser les ronflements et de détecter l’apnée du sommeil ou ses signes avant-coureurs« . L’ensemble des données précises sur la qualité de la nuit sont ensuite transférées sur une plateforme dédiée par Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent ainsi partager leur agenda de sommeil facilement avec les praticiens afin qu’ils établissent un diagnostic et proposent des traitements.

À titre d’information, le Withings Sleep Analyzer est proposé au tarif de 129,95 euros. La fonctionnalité d’Agenda du sommeil est disponible dès aujourd’hui via l’application Withings.