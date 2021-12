Oppo Find N : le nouveau smartphone pliable qui s’attaque au Galaxy Z Fold 3 de Samsung

Oppo vient enfin d’entrer sur le marché des smartphones pliables. La firme chinoise vient en effet d’officialiser son premier modèle : l’Oppo Find N. Avec cet appareil, l’entreprise vient s’attaquer à l’appareil le plus populaire du marché : le Samsung Galaxy Z Fold 3. Ils profitent cependant de plusieurs différences notables.

Oppo lance un smartphone pliable compact

À l’occasion du deuxième jour de l’Inno Day de 2021, soit la conférence annuelle de Oppo, la firme chinoise est venue officialiser son premier smartphone pliable : le Oppo Find N. Pour le moment réservé au marché chinois, l’appareil vient directement se positionner face au Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Son format est tout de même bien différent de ce modèle. En effet, l’Oppo Find N est un smartphone pliable moins haut, mais plus large et plus épais que le Galaxy Z Fold 3. Cela lui offre ainsi un form factor plus compact que chez Samsung, mais il est tout de même un peu plus encombrant dans la poche à cause de son épaisseur.

Dans les détails, l’Oppo Find N vient s’équiper d’un écran pliable AMOLED LTPO de 7,1 pouces Full HD (1792 x 1920 pixels) avec une luminosité de 500 nits et des pointes à 1000 nits, ainsi qu’un taux de rafraichissement variable allant de 1 Hz à 120 Hz. Même si l’entreprise ne l’a pas confirmé, on se doute que cette dernière a été fournie directement par Samsung. Pour offrir des usages divers et variés, le smartphone peut être ouvert entre 50° et 120°, soit comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. Concernant la dalle externe de l’Oppo Find N, elle est AMOLED et profite d’une diagonale de 5,49 pouces (6,2 pouces pour le Z Fold 3) avec une résolution de 1972 x 988 pixels et un taux de rafraichissement de 60 Hz.

A l’intérieur du smartphone, on retrouve le processeur Snapdragon 888 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage interne. L’alimentation se fait grâce à une batterie de 4500 mAh. Pour la charge, on se contenterait du Super VOOC 33 W en filaire et de l’AirVOOC 15 W en sans fil. En plus de cela, la charge inversée 10 W est de la partie. Côté photo, le mode arrière s’équipe d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 16 Mpx ainsi que d’un télobjectif x2 de 13 Mpx. Les caméras frontales sont quant à elle de 32 Mpx (une sur l’écran externe et une autre sur la dalle pliable). Pour finir, le smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et profite d’un lecteur d’empreinte sur la tranche ainsi que de haut-parleurs stéréo.

Commercialisé en trois coloris (blanc, noir et violet), le smartphone sera disponible en Chine à partir du 23 décembre 2021 à partir de 7 699 yuans, soit environ 1 073 euros hors taxes.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Oppo lance la Watch Free, sa nouvelle montre connectée avec 14 jours d’autonomie !