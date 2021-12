Idée cadeau Noël : un smartphone reconditionné pas cher

Vous cherchez une idée de cadeau de Noël originale, que ce soit pour offrir, ou vous offrir un smartphone ? Vous aimeriez un produit haut de gamme, sans vous ruiner ? Un produit tech reconditionné, 70% moins cher que le neuf, qui réduit vos émissions de CO2, ça vous tente ?

Le reconditionné, qu’est-ce que c’est ?

Contrairement aux idées reçues, les produits high-tech reconditionnés ne sont pas des produits d’occasion.

Dans les deux cas, les produits proposés sont des biens de seconde main, vendus moins cher que du neuf. Un appareil d’occasion est vendu en l’état, au contraire d’un produit reconditionné. Ce dernier aura été vérifié, contrôlé, nettoyé et si besoin réparé. Dans le cas de smartphones, les interventions les plus fréquentes sont la remise à jour des réglages d’usine, le remplacement de l’écran et de la batterie.

Certains enseignes en ligne, comme Back Market, offrent une garantie de 12 mois après l’achat de n’importe quel objet reconditionné. Ainsi, aucune source de stress, si le produit dysfonctionne, il sera remplacé !

Pourquoi acheter un smartphone reconditionné sur Back Market ?

Back Market, c’est le leader du reconditionné. On y trouve toutes les références récentes de smartphones, tablettes, PC, Mac, objets connectés… En plus de réaliser des économies allant jusqu’à -70 % par rapport au neuf, acheter reconditionné permet de réduire son empreinte carbone, à l’heure où nous changeons nos produits technologiques de plus en plus régulièrement.

Bien qu’ils soient estampillés « reconditionnés », les produits high-tech sont tout aussi qualitatifs que ceux achetés « neufs ». Ils ont été utilisés par des particuliers mais ils ont été vérifiés et remis en état avant leur mise en vente par le reconditionneur : un gage de qualité pour tous les amoureux de la technologie.

De plus, vous bénéficiez d’une garantie de 12 mois minimum. Enfin, chez Back Market, si le produit a été déballé, puis renvoyé dans un délai de 30 jours, il est entièrement remboursé. Pour ces périodes de fêtes, le délai de retour accordé a été rallongé jusqu’au 31 janvier.

Alors, qu’attendez-vous ? Foncez découvrir les idées de cadeau de Noël de Back Market !