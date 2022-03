TikTok : un historique en approche pour retrouver les vidéos visionnées

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de TikTok, le réseau social prévoit d’ajouter un historique des vidéos visionnées. Un ajout essentiel pour les utilisateurs ayant oublié d’avoir aimé ou ajouté du contenu à ses favoris. De ce fait, cette nouvelle fonctionnalité permettrait de rapidement retrouver une ou plusieurs vidéos en un clin d’œil. L’historique est pour le moment en cours de test et permet de voir les vidéos visionnées durant les 7 derniers jours.

L’historique des vidéos regardées arrive sur TikTok

Matt Navarra, consultant en médias sociaux, vient de relayer de récentes captures d’écran de TikTok partagée par l’internaute Hammod Oh sur Twitter. À travers cette dernière, nous découvrons une fonctionnalité du nom de « Watch History ».

Sans grande surprise, cette nouveauté fait office d’historique des contenus visionnés sur le réseau social. Un bon moyen pour les utilisateurs de retrouver des contenus qu’ils ont oublié d’aimer ou d’ajouter une vidéo à leurs favoris. Accessible en allant dans la section Paramètres et confidentialité et en allant dans Contenu et activité, Watch History liste ainsi les vidéos TikTok visionnées récemment. Activable et désactivable dans les paramètres du compte, l’historique propose de consulter l’historique des contenus durant une période maximale allant jusqu’à 7 jours.

Pour le moment, l’historique des vidéos visionnées sur TikTok est pour le moment en phase de test. Nous ne savons donc pas quand elle sera déployée pour l’ensemble des utilisateurs. Il se pourrait aussi qu’elle ne soit jamais déployée. Pour le moment, un porte-parole de TikTok a uniquement déclaré : « Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok ». En attendant l’historique TikTok, il faudra ainsi se contenter d’aimer ou ajouter une vidéo à ses favoris afin de retrouver les vidéos favorites découvertes sur le réseau social.

