Test – Wunderling DX : un jeu de plateforme exigeant, mais très plaisant

Le jeu de plateforme continue de se réinventer à travers les années. Bonne nouvelle, Wunderling DX est aussi venu proposer une nouvelle façon de jouer. Dans ce titre disponible sur Nintendo Switch et PC (Windows, Mac et Linux) depuis le 8 mars 2022, vous incarnez un sbire de jeu vidéo, s’apparentant notamment à un Goomba dans Mario, dans un monde en 2D. Petit twist, il se déplace automatiquement. Profitant du pouvoir de sauter en début d’aventure, des mécaniques supplémentaires vont venir s’ajouter tout au long des niveaux afin de faire varier le gameplay ainsi que la difficulté. Bonne nouvelle, cette nouvelle formule de jeu de plateforme est très réussie, mais pas dénué de quelques petits défauts.

Conditions de test :

Plateforme : Nintendo Switch (mode portable) ;

: Nintendo Switch (mode portable) ; Complétion : 100 % (Histoire principale ; Collectibles ; et NG+) ;

: 100 % (Histoire principale ; Collectibles ; et NG+) ; Durée de jeu : 14 heures.

Une histoire parodique des jeux Mario

Pour commencer, abordons la partie histoire. Comme cela est le cas pour beaucoup de jeux de plateforme, la narration est peu développée. Cependant, Wunderling DX vient proposer un monde bien construit et très parodique.

Carrot Man, le héros du Royaume des légumes, souhaite retrouver la princesse Pea. Contrôlé en début d’aventure, ce personnage vient clairement parodier Mario au niveau de ses déplacements et termine même un niveau en s’accrochant à un mât de drapeau. Il décide ensuite de se téléporter dans un nouveau monde grâce à un sceptre. Bien en retard sur lui, la sorcière Kohlrabi, accompagnée de sa très chère vache caméraman, décide alors d’offrir à une pomme de terre sur pâtes la possibilité de sauter afin qu’elle parte récupérer cet objet magique. C’est à partir de ce moment-là que votre vraie aventure commence.

Votre objectif tout au long de l’aventure sera simple, naviguer à travers une multitude de niveaux afin de retrouver Carrot Man, et lui faire perdre toutes ses vies en le tuant à moult reprises. Quelques cinématiques seront de la partie pour agrémenter l’histoire. De plus, finir les mondes à 100 % permettra d’avoir des lettres de la princesse Pea, dévoilant des détails sur sa vie, les différentes personnes ainsi que le monde du Royaume Légumes et ses alentours.

Un gameplay original qui évolue tout au long de l’aventure

Passons maintenant du gameplay de Wunderling DX. Notre petit sbire en forme de pomme de terre marchait auparavant sans but. Désormais, il se déplace toujours automatiquement de gauche à droite, mais peut sauter (boutons A et B). Par la suite, les gâchettes permettront d’effectuer une accélération et le bouton Y d’effectuer un dash. D’autres mécaniques comme le vol ou encore le saut depuis un mur viendront faire ensuite varier l’expérience. Des boosters, des trampolines, des interrupteurs ou encore des téléporteurs ajouteront encore un peu de variances dans le gameplay.

Au niveau de la structure du jeu vidéo, sept mondes de 15 niveaux (+ 3 niveaux bonus) sont disponibles, un huitième pour le niveau final et un monde bonus accessible après avoir fini l’aventure principale de Wunderling DX. Dans chaque niveau, nous retrouvons différents collectibles. Pour commencer, des graines à faire éclore en fleures sont de la partie. Elles permettent d’avoir assez d’énergie pour finir le niveau. Des coffres très bien cachés doivent de leur côté être ouverts et apportés jusqu’au portail violet de fin de niveau. Ils offrent des éléments de personnalisation pour votre personnage (chapeau, objet tenu en main, chaussures, pantalon ou encore couleur). Des cassettes seront aussi cachées et débloqueront des musiques à réécouter quand bon vous semble. Pour finir, des portails verts sont de la partie et permettent de débloquer les niveaux bonus.

Après avoir fini l’histoire principale, le jeu profite d’un monde complet supplémentaire faisant office de NG+ (New Game Plus). Celui-ci fonctionne cependant différemment. En effet, chaque présente dans un premier temps une carte au trésor identifiant un lieu dans des niveaux précédents. Après s’être rendu dans ses lieux, notamment grâce à toutes les mécaniques débloquées tout au long de l’aventure, vous découvrirez un portail orange. En rentrant dedans, vous débloquerez les vrais niveaux supplémentaires du monde bonus.

Notre avis sur Wunderling DX

Après 14 heures de jeux vidéo, nous ayant permis de finir le jeu à 100 %, quel est notre avis sur Wunderling DX ? Arborant une histoire parodique des jeux Mario et nous permettant de contrôler un sbire, ce jeu vidéo de plateforme propose une très bonne expérience de jeu avec des éléments de gameplay qui marchent parfaitement ensemble. La direction artistique est aussi réussite, que ce soit au niveau du pixel art ou de la bande son.

Les niveaux sont de vrais casse-têtes, notamment si vous souhaitez récupérer l’ensemble des collectibles. Ces derniers sont d’ailleurs très bien cachés, ce qui ajoute une bonne dose de challenge. La difficulté globale de Wunderling DX se veut assez accessible, mais vite challengeante. Il sera ainsi nécessaire de mourir à plusieurs reprises afin de gagner en précision et traverser les niveaux. Des mécaniques de fin d’aventures sont aussi difficilement découvrables et utilisables afin de passer au-dessus de certains obstacles.

Proposé à un prix de 14,99 €, nous vous recommandons fortement Wunderling DX à tous les fans de jeux de plateforme, notamment grâce à une histoire parodique réussie, un gameplay original avec du challenge et une très bonne durée de vie.