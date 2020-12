Publicité

C’est bien connu, après un réveillon il faut que notre corps récupère de tous les excès. Chacun sa méthode, certains iront faire un footing, d’autres choisiront de rester au chaud et de faire une session TV. Alors, pour ceux qui vont choisir l’option « tranquille devant la TV », que regarder comme films ou séries pour changer des traditionnels Louis de Funès et autre Sissi impératrice ?

De la science-fiction avec Georges Clooney

Minuit dans l’univers est un film de science-fiction mettant en scène Georges Clooney. Il en est également le réalisateur. Augustine est un scientifique qui travaille seul dans l’Arctique. Il doit tout mettre en œuvre pour contacter une équipe d’astronautes pour les empêcher de revenir sur Terre. En effet, une catastrophe s’est produite sur la planète.

Les comédies et contes de Noël

Parce qu’il en faut pour tous les goûts et parce que c’est de saison, trois films retiennent notre attention dans cette catégorie.

Les chroniques de Noël 2 sont le deuxième opus avec Kurt Russel dans le rôle du père Noël. Le premier film était sorti en 2018. Kate, la petite fille est devenue une adolescente. Elle fera de nouveau équipe avec le père Noël afin de contrecarrer les plans d’un mystérieux fauteur de troubles. Ce dernier menace de supprimer Noël pour toujours.

Jingle jangle avec Forest Whitacker est un film ou plutôt un conte musical dans lequel il incarne Jeronicus Jangle. C’est un inventeur de génie et fabricant de jouets à succès. Toutefois, lorsque son apprenti lui vole sa dernière invention, il perd foi en tout. Sa petite fille Journey, qu’il ne connaît pas, lui rend visite 30 ans plus tard et va, peu à peu lui redonner l’envie et la passion.

Un Noël tombé du ciel – À la veille de Noël, Erika, attachée parlementaire, est envoyée sur une base américaine du pacifique dans le but de la fermer. Sur place, le capitaine Jantz lui sert de guide et tente de la convaincre que cette fermeture est une erreur, car il agit pour le bien des populations locales. La jeune femme va peu à peu découvrir les bienfaits de cette opération humanitaire. Elle va tomber sous le charme du capitaine.

Et pourquoi pas un dessin animé ?

Klaus – Jesper, fils du directeur de l’académie postale se distingue par sa nullité. Son père le nomme facteur et lui donne une mission. En effet il doit maintenant distribuer 6000 lettres par an dans une petite bourgade située sur une île au pôle Nord. La tâche s’avère difficile puisque l’île est peuplée de deux familles. Elles se détestent et n’utilisent pas les services de la poste. Alors qu’il perd espoir, il rencontre Klaus, un homme étrange qui fabrique des jouets.

Voyage vers la lune – Fei Fei est une jeune fille passionnée d’astronomie et qui rêve de se rendre sur la lune pour y trouver la déesse de la lune. Après le décès de sa mère, elle se consacre entièrement à ce projet. Elle va le mener à bien en créant une fusée artisanale, ce qui lui permettra de réaliser son rêve.

Un documentaire où il n’est pas nécessaire de réfléchir

Une autre possibilité pour ce lendemain de réveillon, c’est de regarder un documentaire plutôt fun. Et là, on a trouvé ce qu’il faut. Un docu décalé, pas besoin de se concentrer, c’est même plus un divertissement !

We are the champions, nous fait découvrir en plusieurs épisodes des compétitions uniques en leur genre. Elles sont même complètement farfelues pour certaines. Compétition de yoyo, de danse canine, du piment le plus fort, une course au fromage et un championnat du monde de saut de grenouille. Bref du grand n’importe quoi, mais c’est divertissant !

Des séries faciles à dévorer

The Mandalorian – La série phare de Disney+ dont la saison 2 vient de s’achever comporte pour le moment 16 épisodes. Ils se dévorent en un éclair, restent dans l’esprit Star Wars puisque cela se situe après le retour du Jedi. De plus, cela respecte bien cet univers. C’est vraiment la série à ne pas manquer !

Le jeu de la dame – Mini-série Netflix qui vient de faire un carton et dont le scénario raconte l’histoire d’une jeune orpheline qui se transforme en prodige des échecs et bat tous les meilleurs joueurs du monde dans l’Amérique des années 1960. Elle devra lutter contre ses névroses et ses addictions, notamment celle aux calmants distribués par les responsables de l’établissement, puis à l’alcool.

Les films grands classiques

Si vous n’êtes pas toujours pas convaincus de cette sélection, il vous reste toujours les grands classiques qui se regardent avec toujours autant de plaisir !

Gremlins – Randall Peltzer passe son temps à inventer des gadgets ménagers absurdes. Pour l’anniversaire de son fils Billy, il lui achète un curieux animal déniché au marché de Chinatown, un mogwaï. 3 règles pour cet étrange animal, ne pas le mouiller, ne pas l’exposer à la lumière vive et ne pas le nourrir après minuit. Mouillée par inadvertance, la bestiole donne naissance à cinq congénères, qui se transforment en atroces petits monstres dévastateurs. Bientôt, la terreur règne dans la petite ville de Kingston Falls.

Piège de cristal – 24 décembre 1987. John McClane, policier à New York, rejoint sa femme à Los Angeles, dans la société japonaise où elle mène une brillante carrière. Alors que se déroule la petite fête de fin d’année, une douzaine d’hommes surarmés investissent l’immeuble et coupent tout moyen de communication avec l’extérieur. McClane, qui s’est caché à temps, va tenter de les éliminer un à un, en les isolant du groupe.

Le grinch – Au pays imaginaire des Whos, tout le monde est heureux sauf le Grinch, un monstre vert et poilu. Aujourd’hui, son seul nom fait frémir les Whos, mais alors qu’il était jeune c’était lui qui avait peur des autres. Tout le monde se moquait de lui et il a fini par s’exiler dans la montagne. Depuis, le Grinch cherche un moyen de se venger. Un jour, il a l’idée de saboter la fête préférée des Whos : Noël.

Bon visionnage sous votre plaid !