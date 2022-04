Nintendo Switch Sports précise le gameplay de chaque activité et le mode en ligne

Via une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo France, le gameplay de Nintendo Switch Sports est grandement venu se préciser. Cette bande-annonce de présentation a en effet précisé chacune des activités disponibles, soit le tennis, le bowling, le chambara, le football, le badminton et le volley-ball. En plus de cela, Nintendo a dévoilé le système de jeu en ligne. Pour rappel, le jeu est attendu pour le 29 avril 2022.

Les nouveaux détails autour de Nintendo Switch Sports

Un mois pile après la sortie de Kirby et le monde oublié, soit le 29 avril 2022, Nintendo Switch Sports sera disponible. Avant cette sortie, Nintendo a partagé des informations supplémentaires sur ce jeu vidéo à travers une bande-annonce de présentation.

Pour commencer, la firme nippone débute en annonçant que le complexe sportif de Nintendo Switch Sports prendre place à Spocco Square. Les différentes activités ont ensuite été détaillées en vidéo (actions, gestes, modes…) :

Volley : servir, réceptionner, passer, smasher et contrer ;

: servir, réceptionner, passer, smasher et contrer ; Badminton : envoyer le volant à gauche ou à droite, faire des amortis et smasher ;

: envoyer le volant à gauche ou à droite, faire des amortis et smasher ; Bowling : lancer de boule et effectuer des effets. Nintendo rappelle que des défis seront présents afin de corser le jeu.

: lancer de boule et effectuer des effets. Nintendo rappelle que des défis seront présents afin de corser le jeu. Football : se déplacer, réaliser des tirs et des têtes plongeantes ; présence de match à quatre contre quatre ou un contre un. La sangle de jambe fournie avec le jeu physique (aussi avec le jeu Ring Fit Adventure) permettra d’effectuer des séances de tir au but.

: se déplacer, réaliser des tirs et des têtes plongeantes ; présence de match à quatre contre quatre ou un contre un. La sangle de jambe fournie avec le jeu physique (aussi avec le jeu Ring Fit Adventure) permettra d’effectuer des séances de tir au but. Chambara : bloquer les attaques et contre-attaquer ; trois armes disponibles (sabre, sabre énergie et sabre jumeaux ).

Tennis : match de tennis en double avec des lifts, des coupés et des lobes.

Nintendo vient ensuite déclarer que toutes les activités seront jouables en mode multijoueur en local et en ligne. Concernant le jeu en ligne, Nintendo Switch Sports permettra de se mesurer à ses amis et à des joueurs du monde entier. Au niveau du nombre de joueurs, Nintendo précise que 16 personnes pourront s’affronter au bowling dans des parties éliminatoires et jusqu’à 8 joueurs en quatre contre quatre au football.

En accumulant des victoires en ligne, les joueurs pourront atteindre la ligue pro d’une discipline, soit un système de ranking (classement). Les ligues, au nombre de 12, sont classées de E à A. L’objectif sera bien évidemment d’atteindre le rang le plus élevé en affrontant des joueurs en ligne de plus en plus fort. Niveau personnalisation, Nintendo précise qu’il sera possible de personnaliser son personnage dans Nintendo Switch Sports (visage, coupe de cheveux et tenu). Il sera aussi possible d’incarner son propre Mii.

Pour finir, Nintendo rappelle qu’une mise à jourpermettra de disputer des parties de football avec la sangle de jambe durant l’été 2022 et profitera à l’automne d’une nouvelle activité, le golf.

