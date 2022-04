Les iPhone 16 profiteront de la technologie Face ID sous l’écran

Les technologies de déverrouillage des iPhone devraient fortement évoluer dans les années à venir, principalement au niveau de leur emplacement. Un nouveau rapport de Ross Young vient en effet de dévoiler que Face ID ne serait plus logé dans une encoche dans quelques années. Selon l’analyste, cette technologie de reconnaissance faciale devrait prendre place sous l’écran en 2024, avec les iPhone 16.

Face ID passerait enfin sous l’écran avec les iPhone 16

Comment se déverrouilleront les iPhone dans les années à venir ? C’est une question à laquelle les analystes tendent de plus en plus à répondre. Plus tôt dans la semaine, Ming-Chi Kuo était notamment revenu sur Touch ID. Encore de la partie sur l’iPhone SE (2022) avec un bouton central ou encore sur l’iPad Air 5 et l’iPad Mini 6 via le bouton d’alimentation, cette technologie ne devrait pas revenir sur la gamme d’iPhone principale d’Apple avant l’année 2025 selon l’analyste. Cependant, Touch ID viendrait désormais se faire plus discret en étant logé directement sous l’écran.

Une autre technologie de déverrouillage des iPhone devrait aussi se cacher sous l’écran dans les années à venir : Face ID. Alors qu’un précédent rapport de The Elec annonçait l’arrivée de cette innovation sur les iPhone 15 Pro, Ross Young est venu préciser dans une publication Twitter que Face ID sous l’écran arriverait sur les iPhone 16, soit la génération prévue pour l’année 2024. Il souligne cependant que cela ne sera pas le cas pour Touch ID.

Pour rappel, la technologie Face ID a été introduite en 2017 sur les smartphones Apple avec les iPhone X. Cette dernière s’est ensuite exportée à une seule autre gamme de produits : les iPad Pro. Au niveau de son évolution, Face ID a uniquement eu droit à quelques optimisations ainsi qu’à une réduction de la taille de ses capteurs.

Outre la prouesse technologique, mettre Face ID sous l’écran permettrait de gagner de l’espace d’affichage sur les iPhone. Cette année, Apple s’apprête d’ailleurs à dire au revoir à l’encoche avec les iPhone 14 Pro. Pour cela, la firme à la pomme viendrait la remplacer par deux poinçons : un pour les capteurs Face ID et un autre pour la caméra frontale.

Under display Face ID is coming to the iPhone (16), under display Touch ID is not… — Ross Young (@DSCCRoss) March 30, 2022

