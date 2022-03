L’iPhone SE 5G (2022) embarque bien 4 Go de RAM

L’iPhone SE (2022) et sa puce A15 Bionic se révèle dans des tests Geekbench. Alternative abordable aux iPhone 13, il n’aurait pas à rougir des performances de ses grands frères.

L’iPhone SE (2022) aussi puissant que les iPhone 13 ?

Le mardi 8 mars 2022, Apple a officialisé son nouvel iPhone SE de troisième génération. Ce modèle d’entrée de gamme reprend le design de l’iPhone 8, tout en étant propulsé par la dernière puce A15 Bionic d’Apple, la même qui équipe les iPhone 13 et iPhone 13 Pro.

Quelques jours avant sa sortie, le site Geekbench a déjà référencé les résultats de benchmarks du nouveau smartphone d’entrée de gamme de la firme californienne.

Geekbench recense en effet les résultats pour un « iPhone 14,6 », l’identifiant du modèle du nouvel iPhone SE. Il obtient 1695 points dans les tests monocœur. Dans le cas des tests multicœurs, le score était de 4021 points. À titre de comparaison, l’iPhone 13 a un score monocœur de 1672 et un score multicœur de 4481. Les tests permettent également d’affirmer que l’iPhone SE 3 embarque 4 Go de RAM, ce qui le place au même niveau que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini. Pour rappel, la seconde génération n’embarquait que 3 Go de RAM.

De nouvelles fonctionnalités permises par la puce A15 Bionic

Par rapport à l’iPhone SE de la génération précédente, Apple promet des graphismes jusqu’à 1,2 fois plus rapides. Apple promet également jusqu’à 15 heures d’autonomie en lecture vidéo, soit deux heures de plus que ce qui était annoncé pour l’iPhone SE 2. La puce A15 Bionic ajoute par ailleurs de nouvelles fonctionnalités comme les styles photographiques, le Smart HDR 4 et bien évidemment la 5G.

La troisième génération d’iPhone SE débute à 529 €, soit 30 € de plus que le modèle de 2020. Il est disponible en précommande depuis le 11 mars pour une sortie le 18 mars.

