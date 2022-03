Ecovacs Deebot X1 : une nouvelle gamme d’aspirateurs robots innovante et performante

Le monde des aspirateurs robots continue d’évoluer à vitesse grand V. Aux dernières nouvelles, le fabricant Ecovacs vient de revenir sur ce marché avec une toute nouvelle gamme : Deebot X1. Pour faciliter le ménage dans les foyers, le groupe vient ainsi de présenter trois modèles : le X1 Omni, le X1 Turbo et le X1 Plus. Chacun d’entre eux répond bien évidemment à des besoins différents, notamment en termes de vidage automatique des réservoirs d’eau et du bac à poussière, mais aussi du lavage automatique des buses.

Présentation des nouveaux aspirateurs robots Ecovacs Deebot X1

Annoncés durant le CES 2022, les Deebot X1 viennent désormais d’être officialisés pour le marché européen.

Pour commencer, la gamme profite d’un premier modèle nommé X1 Plus. Ce dernier profite d’une station de vidage automatique (contenance : 3,2 L) intégrée à sa base de recharge permettant d’y vider le contenu du bac à poussière de l’aspirateur robot. Pouvant aspirer et laver le sol, le produit dispose d’une puissance maximale de 5 000 pascals ainsi que de la technologie de détection des obstacles AIVI 3D. Son prix de vente conseillé est de 1 099 €.

Au niveau du modèle Ecovac Deebot X1 Turbo, ce dernier perd la fonctionnalité d’auto-vidage du bac à poussière, mais profite d’une « station de nettoyage compact qui nettoie et sèche les serpillères et remplit le robot d’eau propre« . La marque explique aussi que l’aspirateur robot dispose d’un système de balayage unique, l’OZMO Turbo, avec les deux balais tournants embarqués. Prix : 1 299 €.

Pour finir, le Deebot X1 Omni est le maître des aspirateurs robots de la gamme, entrant directement en concurrence avec le Roborock S7 MaxV Ultra. Ce dernier vient en effet profiter d’une station permettant de vider automatiquement le bac à poussière, de vider le bac à eau pour le préremplir avec de l’eau propre, et nettoyer et sécher à chaud les serpillères. Ce modèle est proposé au prix de 1 499 €.

