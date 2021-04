Ecovacs Deebot T9 : un aspirateur robot avec diffuseur de parfum

Après avoir lancé le Deebot N8+, un aspirateur robot avec station de recharge et de vidage, Ecovacs fait son grand retour avec le Deebot T9. Parmi les grosses nouveautés de ce modèle, nous retrouvons notamment une nouvelle technologie de caméra ainsi qu’un… diffuseur de parfum.

Leader mondial des aspirateurs robots, Ecovacs propose aujourd’hui une large gamme de produits afin de nettoyer votre appartement ou votre maison. Toujours plus innovant, le constructeur vient d’annoncer le Deebot T9 la semaine dernière, un nouveau modèle haut de gamme bourré de technologies intéressantes, mais aussi étonnantes.

Ecovacs améliore son système de reconnaissance d’objets avec son Deebot T9

Pour commencer, le Deebot T9 dispose comme chez la concurrence de plusieurs caméras afin de détecter les objets environnants ainsi que d’un laser télémètre. La nouveauté du modèle réside tout de même dans l’ajout d’un capteur 3D. Ainsi, l’appareil profite de la nouvelle technologie de détection d’objet TrueDetect 3D 2.0. Grâce à cette dernière, le produit peut détecter en temps réel les objets afin de les contourner. Petit bonus, l’aspirateur robot peut même effectuer une reproduction 3D du plan d’étage de votre logement et afficher les objets ou meubles de chaque pièce.







Au niveau de la puissance, Ecovacs annonce que le Deebot T9 est deux fois plus performant que le T8. L’aspirateur serait aussi plus silencieux grâce à la technologie de lavage Ozmo Pro offrant quatre niveaux de débit d’eau et un réservoir de 240 ml. Une fonctionnalité inédite fait tout de même son apparition : un diffuseur de parfum d’ambiance. Votre logis pourra ainsi être propre tout en sentant bon. Sans grand étonnement, la station de charge et de vidage est encore une fois de la partie.

L’aspirateur robot Ecovacs Deebot T9 est disponible depuis le 10 avril 2021 au prix de 699 euros. Si vous souhaitez acquérir la version avec la station de vidage, soit le T9+, il faudra débourser 899 euros.