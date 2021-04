IKEA et Sonos vont bientôt sortir de nouvelles enceintes connectées

En avril 2019, IKEA, en partenariat avec Sonos, présentait la gamme de produits Symfonisk. IKEA a confirmé le renouvellement de sa gamme d’enceintes connectées Symfonisk en partenariat avec le constructeur Sonos. De nouveaux modèles devraient bientôt voir le jour. À quoi faut-il s’attendre ? On vous dit tout !

IKEA : Un partenariat renouvelé avec Sonos

Source : IKEA

Le partenariat entre IKEA et Sonos s’est déjà concrétisé par la production et la commercialisation d’enceintes Symfonisk prenant la forme d’une lampe de chevet et d’une enceinte plus traditionnelle.

C’est officiel, la gamme Symfonisk imaginée par IKEA et Sonos va bien avoir droit à un renouvellement. Après un teasing succinct sur les réseaux sociaux, et la découverte d’une plusieurs demandes d’homologation trouvées sur le site de la FCC (Federal Communications Commission) américaine, il semblerait que les deux entreprises aient prévu de commercialiser au moins deux nouveaux modèles d’ici la fin de l’année en cours.

Quelles sont les nouveautés attendues ?

Le média américain The Verge dispose de plus de précisions et explique que le premier objet serait une version mise à jour de la lampe Symfonisk. Cependant, pour ce qui est du second objet, IKEA et Sonos auraient décidé de ne pas améliorer l’enceinte dévoilée en 2019, mais plutôt de présenter un produit inédit. De ce fait, la gamme Symfonisk devrait accueillir très prochainement une œuvre d’art murale avec un haut-parleur intégré.

L’idée sera de transformer l’enceinte en élément de décoration pour son intérieur. Dans un schéma du produit partagé à la FCC, on peut voir un cadre carré avec un nom de produit situé sur le haut de ce dernier. IKEA pourrait également prévoir différentes toiles à mettre par-dessus le dispositif. Cela permettrait de s’adapter avec tous les intérieurs et vendre ainsi divers jeux de façades. La principale nouveauté viendra donc d’un tout nouveau modèle inédit baptisé Titan.

