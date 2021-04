« Hey, Spotify » : le nouvel assistant vocal pour contrôler votre musique

En 2018, le service musical développait déjà Spotify Voice, qui permettait d’utiliser la recherche vocale en appuyant sur un bouton. Spotify propose maintenant son propre assistant vocal intégré. En effet, il est maintenant possible de lancer un morceau via l’application en utilisant seulement sa voix.

Lancez vos playlists Spotify avec la voix

Un système de contrôle vocal, comparable aux modèles de Siri, Alexa et Google Assistant, va faire son apparition sur Spotify. Le service va concerner les applications iOS et Android, explique un article de The Verge.

BANDEAU PUBLICITE

Une fois la fonction activée, il suffira de prononcer la formule « Hey Spotify » pour que l’assistant numérique vous écoute. Il sera alors possible, en utilisant seulement la voix, de lancer la lecture d’un titre ou de le mettre sur pause, de jouer une playlist ou d’ouvrir une station de radio. Il sera également possible de demander à l’assistant de sélectionner un morceau qu’on aime dans la liste de lecture Daily.

Pour le moment, Spotify n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet. Néanmoins, de nombreux médias anglophones affirment que des utilisateurs de l’application sur Android et iOS ont déjà accès à cette fonction.

Publicité

Spotify pour concurrencer Alexa, Siri et Google Assistant ?

Il s’agit d’une étape importante pour le service de streaming, qui ambitionne de concurrencer Siri, Google Assistant, ou encore Amazon Alexa. Cependant, les autres assistants fonctionnent à l’échelle du système d’exploitation. Or, celui de Spotify ne fonctionne que lorsque son app est ouverte.

Ce ce fait, pour le moment, l’assistant de Spotify n’est pas très pratique. Néanmoins, nous savons que le géant du streaming musical souhaite lancer ses propres appareils. Et sur ceux-ci, puisque Spotify pourra avoir un contrôle total, l’assistant pourrait être nettement plus pratique.

Qu’en est-il de la vie privée ?

La mise en œuvre de « Hey Spotify” peut également servir à réveiller ces vieilles théories du complot sur les assistants virtuels. Vous vous souvenez quand tout le monde pensait que Facebook vous écoutait et utilisait vos données vocales pour suggérer des publicités ? La politique de confidentialité de l’entreprise indique qu’il le fera réellement.

Dans une section repérée par les gens d’Engagdet, Spotify dit qu’il utilisera les données vocales pour plusieurs choses, notamment pour suggérer des publicités plus pertinentes.