Netflix diffusera en exclusivité les films de Sony Pictures

Un accord vient d’être signé entre les deux géants que sont Netflix et Sony Pictures. Dès 2022 et après leurs sorties en salles, le leader de la SVOD aura l’exclusivité de la diffusion du catalogue Sony Pictures, sur sa plateforme .

Un accord prometteur

La montée en puissance de Disney+ et plus récemment l’apparition de BrutX ne font pas peur au géant Netflix. Avec cet accord, le service de SVOD va attirer encore plus d’abonnés grâce à ce partenariat. Netflix remplace donc Starz qui bénéficiait précédemment de cet accord. Après la sortie en salle et en DVD Blu-ray, le catalogue Sony Pictures pourra donc être diffusé sur Netflix. En revanche, si Netflix ne souhaite pas diffuser un film, celui-ci pourra être récupéré par d’autres plateformes. Pour résumer et faire simple, les autres diffuseurs se partageront les miettes…

Et ce n’est pas tout, Sony Pictures pourrait, en complément de ce partenariat, produire 2 ou 3 films exclusifs par an pour Netflix. Échange de bons procédés, Netflix financerait quelques prochaines productions Sony. À noter qu’à cet accord s’ajoutent les films déjà sortis au catalogue de Sony et ceux de sa filiale Columbia.

Des exclusivités alléchantes

C’est donc un énorme coup de maître pour Netflix et un coup dur pour les autres plateformes. De belles exclusivités vont donc pouvoir être diffusées sur Netflix comme Uncharted. L’adaptation du célèbre jeu vidéo avec pour acteur principal Tom Holland est effectivement dans les mains de Sony Pictures. Ce film, très attendu fera sans aucun doute un carton lors de sa sortie en salle, mais également lors de sa sortie sur Netflix. D’autres blockbusters comme Resident Evil : Welcome to Raccoon City ou Spider-Man : New génération sont déjà annoncés. Ils agrémenteront donc le catalogue de Netflix.

En revanche, les films diffusés avant 2022 ne bénéficient pas de cet accord. On retrouvera donc des Marvel sur d’autres plateformes comme Disney+. À noter que pour la France il faudra tout de même patienter. En effet, la chronologie de diffusion SVOD est de 9 mois après la sortie en salle aux états unis, elle est de 36 mois en France. Toutefois, il est prévu de raccourcir ce délai à 12 mois.