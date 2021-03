Sony BRAVIA XR A90J : Le téléviseur à intelligence cognitive commercialisé en mars

Lors du CES 2021, Sony avait annoncé sa nouvelle gamme de téléviseurs. L’annonce phare était le développement des premiers téléviseurs avec processeur à intelligence cognitive. Sony annonce maintenant une date de disponibilité pour le A90J OLED 4K HDR série BRAVIA XR MASTER et ouvre les précommandes.

Sony BRAVIA XR A90J, un concentré de technologie

Le A90J est le modèle OLED phare de la nouvelle série BRAVIA XR intégrant une toute nouvelle méthode de traitement d’image pour être au plus proche de ce que ressent l’être humain à travers l’ouïe et la vue. En effet, le processeur Cognitive Processor XR divise l’écran en différentes zones et détecte l’emplacement du « point focal » dans l’image. Le processeur peut ensuite croiser l’analyse d’un ensemble de paramètres, comme le fait notre cerveau. Cette technique permet d’ajuster tous les éléments les uns par rapport aux autres pour produire le meilleur résultat final avec une synchronisation de tous les éléments de la scène et un réalisme parfait.

Le Cognitive Processor XR peut également analyser la position du son dans le signal afin d’assurer une correspondance du son et de l’action à l’écran. En outre, il convertit tout signal audio en son surround 3D pour augmenter l’immersion.

Les téléviseurs OLED A90J sont accompagnés du service de streaming vidéo exclusif BRAVIA CORE. Disponible sur tous les nouveaux modèles BRAVIA XR, le service permet l’accès aux derniers titres et grands classiques de Sony Pictures Entertainment et IMAX. La qualité est équivalente à celle des Blu-ray UHD avec un débit allant jusqu’à 80 Mo/s. Deux ans d’abonnement au service BRAVIA CORE et 10 films au format IMAX sont inclus pour tout achat d’un téléviseur.

Fonctionnalités de la série A90J

En complément, les téléviseurs A90J embarquent les technologies suivantes :

Nouvelle interface GOOGLE TV, recherche vocale en mode mains libres, Google Assistant intégré, compatible avec Alexa

Connectivité avec la plupart des appareils, Google Cast intégré et compatible avec les produits Apple avec les fonctions AirPlay 2 et HomeKit

XR OLED Contrast : ajuste la luminosité pour obtenir des pics lumineux plus intenses et des ombres aux noirs plus profonds

XR Motion Clarity : contrôle les images en mouvement pour minimiser le flou

Mode Netflix Calibrated et IMAX Enhanced

XR 4K Upscaling

Calman Ready : intègre des capacités de calibrage avancées et de réglages précis

Compatibilité HDMI 2.1, 4K 120 ips, taux de rafraîchissement variable (VRR), mode de faible latence automatique (ALLM) et eARC

Prise en charge Dolby Vision HDR et Dolby Atmos

Ambient Optimization : optimise la qualité de l’image et du son

Pied double position : une position basse et une position haute pour pouvoir ajouter une barre de son sous le téléviseur

Prix et disponibilité

Les téléviseurs A90J OLED 4K HDR série BRAVIA XR MASTER 65 et 55 pouces sont disponibles en précommande pour une commercialisation en mars. Un modèle 83 pouces sera disponible courant d’année. Le prix annoncé est de 2699€ pour le modèle 55’’ (XR-55A90J) et 3599€ pour le modèle 65’’ (XR-65A90J)