OnePlus 9 : une présentation officielle le 23 mars en partenariat avec Hasselblad

C’est désormais officiel, OnePlus vient d’annoncer une nouvelle conférence afin d’annoncer sa 9ᵉ génération de smartphone. À travers un communiqué de presse, le constructeur nous en apprend même déjà un peu plus sur les OnePlus 9 en dévoilant son partenariat avec la firme suédoise Hasselblad.

Les OnePlus 9, 9 Pro et 9R profiteront enfin d’un évènement de lancement pour présenter l’ensemble de leurs caractéristiques techniques. Prévue pour le 23 mars proche, la conférence de présentation du constructeur nous donne rendez-vous à 15 heures afin de découvrir ses futurs appareils. Une bonne nouvelle après les multiples rumeurs ayant déjà foisonné sur les trois smartphones sur internet durant ces dernières semaines.

OnePlus précise son partenariat avec Hasselblad

Loin de seulement annoncer une date de présentation, OnePlus est aujourd’hui allé plus loin à travers son communiqué de presse annonçant l’arrivée des OnePlus 9. Contre toute attente, la marque a en effet officiellement levé le voile sur un nouveau partenariat avec une entreprise spécialisée dans l’optique : Hasselblad.

Nous pouvons ainsi lire « Les deux entreprises ont déjà débuté leur coopération sur le système de caméra remanié – Hasselblad Camera for Mobile – pour la nouvelle série OnePlus 9, qui sera lancée dans le monde entier le 23 mars prochain ». Le partenariat annoncé représente pour le constructeur chinois de smartphones plus de 150 millions de dollars d’investissement sur trois ans « afin de développer davantage ses capacités d’imagerie mobile et de fournir la meilleure expérience de photographie pour smartphone à ses utilisateurs ».

OnePlus concentre ainsi ses efforts sur un point souvent critiqué par les utilisateurs de smartphones de la marque : la photographie. L’entreprise souhaite ainsi répondre à un problème ciblé, mais aussi à la concurrence. En effet, d’autres entreprises chinoises ont aussi noué des partenariats solides avec des acteurs clés de l’optique : Huawei avec Leica ou encore Vivoa avec Zeiss.

Il ne nous reste désormais plus qu’à patienter quelques semaines afin de découvrir les prouesses photographiques des OnePlus 9 résultant de ce nouveau partenariat avec Hasselblad.

